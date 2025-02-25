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Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kış koşulları, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından düşen sıcaklıklar don ve buzlanmaya yol açarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için turuncu ve sarı kodlu uyarılar yayımladı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "25 Şubat Salı günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte valiliklerden gelen güncel açıklamalar ve eğitime ara verilen illerin listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 08:04
Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Kış mevsimi Türkiye'yi etkisi altına alırken, kar yağışının ardından gelen dondurucu soğuklar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, birçok ilde eğitime ara verilmesi gündeme geldi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte valiliklerden gelen güncel açıklamalar...

Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Bartın'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 25 Şubat'ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde tüm okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş̧ veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir"

Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Tokat Reşadiye'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimde aksamalara neden oldu. Reşadiye Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Şubat Salı günü ilçe genelinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da 10 İlçede Okullar Tatil

Kastamonu genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanma, eğitimi olumsuz etkiledi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre, Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Taşköprü ve Cide ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.

Yetkililer, buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Trabzon'da Tüm Okullar Tatil Edildi

Trabzon'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski arttı. Meteorolojik verileri değerlendiren Trabzon Valiliği, 25 Şubat Salı günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

ORDU

Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde tüm okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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