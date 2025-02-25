Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Tokat Reşadiye'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimde aksamalara neden oldu. Reşadiye Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Şubat Salı günü ilçe genelinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kastamonu'da 10 İlçede Okullar Tatil
Kastamonu genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve buzlanma, eğitimi olumsuz etkiledi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre, Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Taşköprü ve Cide ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.
Yetkililer, buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Trabzon'da Tüm Okullar Tatil Edildi
Trabzon'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski arttı. Meteorolojik verileri değerlendiren Trabzon Valiliği, 25 Şubat Salı günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.