Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı eğitime ara verilen iller: İşte Valilik açıklamaları

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde tüm okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş̧ veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir"