MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!
2025 yılında öğretmen olarak atanmayı bekleyen binlerce adayın gözü MEB tarafından yapılan açıklamada! Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru ve atama takvimini resmen duyurdu. MEB öğretmen ataması branş ve kadro dağılımları açıklandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 19:39