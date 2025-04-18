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MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

2025 yılında öğretmen olarak atanmayı bekleyen binlerce adayın gözü MEB tarafından yapılan açıklamada! Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru ve atama takvimini resmen duyurdu. MEB öğretmen ataması branş ve kadro dağılımları açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 19:39
MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında gerçekleştirilecek 25 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi ve başvuru detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Yapılan açıklamaya göre, MEB öğretmen ataması branş ve kadro dağılımları 18 Nisan 2025 bugün itibarıyla açıklandı. Peki başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

Öğretmen Ataması Branş ve Kontenjanları Belli Oldu

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Kontenjan Listesi İçin Tıklayınız.

MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

Başkan Erdoğan'dan Öğretmen Atama Müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN İÇİN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!
MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

MEB'in yaptığı duyuruya göre, 2024 KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar arasından alan kontenjanlarının üç katı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavların ardından, KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yüzde 50'şer oranla hesaplanmasıyla oluşacak başarı sırasına göre öğretmen atamaları yapılacak.

MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik başvuru süreci ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

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