MEB 15 bin öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu!

Öğretmen Ataması Branş ve Kontenjanları Belli Oldu

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

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