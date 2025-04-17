Viral Galeri Viral Liste 28 Şubat kafası hortladı! Öğretmenden öğrenciye skandal başörtüsü mobbingi | "Kadın gibi görünüyorsun"

28 Şubat kafası hortladı! Öğretmenden öğrenciye skandal başörtüsü mobbingi | "Kadın gibi görünüyorsun"

28 Şubat kafası Samsun'da hortladı. Bir veli, kızının başörtüsü taktığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından mobbinge uğradığını iddia ederek CİMER'e şikayette bulundu. Anne Elif Özdemir Söyler, şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., 'Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:30
28 Şubat kafası hortladı! Öğretmeden öğrenciye başörtüsü mobbingi iddiası | CİMER’e şikayet etti

Skandal olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda meydana geldi

28 Şubat kafası hortladı! Öğretmeden öğrenciye başörtüsü mobbingi iddiası | CİMER’e şikayet etti


"KIZIM BAŞÖRTÜSÜNDEN DOLAYI SINIF ÖĞRETMENİ TARAFINDAN AYRIMCI TUTUMLARA MARUZ KALDI"

Elif Özdemir Söyler isimli veli, 4. sınıf öğrencisi kızı E.A. Söyler'in başörtüsü takmasından dolayı sınıf öğretmeni S.Y. tarafından ayrımcı tutumlara maruz kaldığını öne sürdü. Veli, öğretmen hakkında birçok kez CİMER'e şikayet dilekçesi gönderdi.

28 Şubat kafası hortladı! Öğretmeden öğrenciye başörtüsü mobbingi iddiası | CİMER’e şikayet etti

"KADIN GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ" SÖZLERİ İDDİAYA GİRDİ
Elif Özdemir Söyler, 28 Ekim 2024 tarihli şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., 'Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. Diğer öğrenciler de bu sözlerden etkilenerek, başörtülü arkadaşlarına 'kadın gibisin', 'Suriyeli', 'Afganlı' gibi söylemlerle alay etmeye başladı" iddiasında bulundu.

28 Şubat kafası hortladı! Öğretmeden öğrenciye başörtüsü mobbingi iddiası | CİMER’e şikayet etti

DARP İDDİALARIYLA KARAKOLLUK OLDULAR
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma devam ederken, 15 Nisan 2025'te veli ve öğretmen okulda karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginliğin ardından iki taraf da birbirlerinden 'darp' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

28 Şubat kafası hortladı! Öğretmeden öğrenciye başörtüsü mobbingi iddiası | CİMER’e şikayet etti

Veli Elif Özdemir Söyler, karakolda verdiği ifadede öğretmenin kendisini iteklediğini ve çıkan arbedede yüzünde çizik ve kızarıklık oluştuğunu belirtirken, "Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Tehdit veya hakaret de olmadı" diye konuştu.

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