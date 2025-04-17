28 Şubat kafası hortladı! Öğretmenden öğrenciye skandal başörtüsü mobbingi | "Kadın gibi görünüyorsun"
28 Şubat kafası Samsun'da hortladı. Bir veli, kızının başörtüsü taktığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından mobbinge uğradığını iddia ederek CİMER'e şikayette bulundu. Anne Elif Özdemir Söyler, şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., 'Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:30