28 Şubat kafası hortladı! Öğretmenden öğrenciye skandal başörtüsü mobbingi | "Kadın gibi görünüyorsun"

Veli Elif Özdemir Söyler, karakolda verdiği ifadede öğretmenin kendisini iteklediğini ve çıkan arbedede yüzünde çizik ve kızarıklık oluştuğunu belirtirken, "Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Tehdit veya hakaret de olmadı" diye konuştu.