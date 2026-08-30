Mars'ta denizanası mı bulundu? NASA'nın yayımladığı fotoğraf sosyal medyayı salladı

NASA'nın Curiosity aracı, Mars yüzeyinde denizanasını andıran ürkütücü bir gölge görüntüledi. Ancak aynı sahnenin 13 ve 25 saniye önce çekilen karelerinde bu şekil yoktu. Görüntünün, Mars'taki bir canlıdan çok, kozmik ışının kamera sensöründe oluşturduğu geçici bir iz olabileceği değerlendiriliyor.

NASA'nın Mars yüzeyini keşfeden Curiosity aracı, 2023 yılında kaydettiği bir görüntüyle yeniden gündeme geldi. Mars manzarasında denizanasını andıran karanlık bir şekil dikkat çekti. Görüntüyü ilk kez görenler bunun ne olduğunu merak ederken, aynı bölgenin saniyeler önce çekilen fotoğrafları gizemin çözülmesini sağlayabilecek önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu.

MARS YÜZEYİNDE GÖRENLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ NASA'nın Mars'ta görev yapan Curiosity keşif aracı, bu kez bilim dünyasının değil, görüntüyü gören herkesin dikkatini çeken bir kareyle gündeme geldi. 2023 yılında kaydedilen bir fotoğrafta, Mars'ın kayalık yüzeyinde aşağı doğru uzanan ince çıkıntıları bulunan koyu renkli bir şekil görüldü. İlk bakışta görüntü, denizanasını andırıyordu. Görüntü sosyal medyada Mars'ta yaşam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Fakat fotoğrafın tamamına ve aynı bölgeden çekilen diğer karelere bakıldığında çok daha farklı bir ihtimal öne çıkıyor.

AYNI MANZARA 13 SANİYE ÖNCE FARKLIYDI Curiosity, Mars'taki hedefleri genellikle arka arkaya birden fazla fotoğrafla kaydediyor. Bu olayda da aynı yöntem kullanıldı. NASA'nın yayımladığı kayıtlara göre söz konusu görüntü 20 Ağustos 2023'te saat 22.27.46 UTC'de çekildi. Aynı bölgenin fotoğrafları bundan 13 saniye ve 25 saniye önce de kaydedilmişti. Ancak önceki iki karede, son fotoğrafta ortaya çıkan karanlık şekle rastlanmıyor. Bu ayrıntı, görüntünün Mars yüzeyinde bulunan kalıcı bir nesne olma ihtimalini ciddi biçimde zayıflatıyor.

MARS'TAKİ "DENİZANASI" GERÇEKTEN NE? En güçlü ihtimallerden biri kozmik ışınlar. Kozmik ışınlar, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklardan oluşuyor. Dünya'da gezegenin manyetik alanı ve kalın atmosferi bu parçacıkların önemli bölümüne karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Mars ise bu konuda çok daha savunmasız. Gezegenin küresel bir manyetik alanı bulunmuyor. Ayrıca Mars'ın atmosferi Dünya'nınkinden çok daha ince. Bu durum, Mars yüzeyindeki araçların yüksek enerjili parçacıklara karşı Dünya'daki araçlara kıyasla daha az doğal korumaya sahip olması anlamına geliyor. Kozmik ışınların kamera sensörüne çarpması, fotoğrafta gerçekte sahnede bulunmayan geçici bir görüntü artefaktı oluşturabiliyor.

KOZMİK IŞINLAR FOTOĞRAFLARI NASIL BOZUYOR? Bu tür görüntü hataları daha önce de Curiosity'nin fotoğraflarında görüldü. Kozmik ışınların kamera sensörlerine çarpması, görüntülerde parlak noktalar, beyaz çizgiler veya statik benzeri izler oluşturabiliyor. Curiosity'nin önceki görüntülerinde de kozmik ışınların oluşturduğu benzer geçici izler görüldü. NASA'nın daha önce paylaştığı bazı Curiosity görüntülerinde de kozmik ışınların oluşturduğu düşünülen küçük siyah izler görülmüştü. Bu nedenle Mars fotoğraflarında tek bir karede ortaya çıkan garip şekillerin incelenmesinde, görüntünün hemen öncesinde ve sonrasında çekilen kareler büyük önem taşıyor.