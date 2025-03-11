Manipülasyonun gizli yüzü: Kendinizi korumanın yolları!

Dijital çağın hızla evrildiği günümüzde, manipülasyon artık sadece teorik bir kavram değil, hayatın her alanında karşımıza çıkan karmaşık bir gerçeklik haline geldi. Kişisel ilişkilerden iş dünyasına, sosyal medyadan aile hayatına kadar birçok ortamda, bilinçli ya da bilinçsizce uygulanan manipülatif stratejiler, bireylerin düşünce ve davranışlarını etkileme gücüne sahip. Peki manipülasyonun yaratabileceği etkiler nelerdir? İşte bu sinsi stratejilere karşı nasıl korunabileceğinizin yolları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi