Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

Formula 1'de yeni sezon heyecanı devam ederken Ferrari, Milano sokaklarında taraftarlarıyla buluşarak unutulmaz anlara sahne oldu. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in 35 bin kişilik coşkulu kalabalık önünde gerçekleştirdiği gösteri büyük ilgi gördü. Formula 1'in 2025 sezonu ise mart ayında Avustralya Grand Prix'si ile resmen başlayacak. Peki heyecan dolu yarışlar hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta izlenebilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi