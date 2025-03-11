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Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

Formula 1'de yeni sezon heyecanı devam ederken Ferrari, Milano sokaklarında taraftarlarıyla buluşarak unutulmaz anlara sahne oldu. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in 35 bin kişilik coşkulu kalabalık önünde gerçekleştirdiği gösteri büyük ilgi gördü. Formula 1'in 2025 sezonu ise mart ayında Avustralya Grand Prix'si ile resmen başlayacak. Peki heyecan dolu yarışlar hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta izlenebilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:29
Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

2025 Formula 1 sezonu için geri sayım başladı. Uzun süredir beklenen yeni sezon Avustralya Grand Prix'siyle 14-16 Mart tarihlerinde start alacak. Formula 1 tutkunları heyecan dolu yarışların canlı yayınına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. İşte sezonun başlangıcına dair merak edilen tüm detaylar.

Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

24 Yarışlık Heyecan Dolu Bir Sezon

Formula 1, 2025 takviminde toplamda 24 yarışla izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Geçen yıl düzenlenen aynı sayıda yarışın ardından bu yıl da yine yoğun bir yarış takvimi ile karşı karşıyayız.

Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

Sezonun ilk etabı Avustralya'da başlayacak ve ardından Asya turu ile devam edecek. Yaz tatiline kadar Miami, Monako, Kanada, Britanya, Belçika ve Macaristan gibi efsanevi pistlerde yarışlar yapılacak.

Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

Sonrasında ise Hollanda, Singapur, Austin, Las Vegas ve Abu Dabi gibi heyecan verici mücadelelerle sezon tamamlanacak.

Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi

Formula 1 Avustralya GP Yayın Bilgileri

Avustralya Grand Prix'si 2025 sezonunun ilk yarışını oluşturuyor. Yarışın tüm hafta sonu programı ve yayın bilgileri şu şekilde:

14 Mart Cuma:

Antrenman seansı: 04:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Antrenman seansı: 08:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

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