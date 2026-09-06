KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumundan çıkan adaylar, sınavın zorluk düzeyi konusunda ikiye bölündü. Bazıları Türkçe ve matematik sorularında zorlandığını söylerken bazı adaylar genel kültür bölümünü kolay buldu. Sosyal medyada sınavın zorluğuna ilişkin farklı yorumlar gündem oldu.
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların değerlendirmeleri de sosyal medyada paylaşılmaya başladı. En çok konuşulan konu ise sınavın genel olarak zor mu, kolay mı olduğu oldu. Adayların ilk yorumları, sınavın her bölümünün aynı seviyede değerlendirilmediğini gösterdi.
TÜRKÇE VE MATEMATİK SORULARI DİKKAT ÇEKTİ
Sınav sonrası yapılan paylaşımlarda özellikle Türkçe soruları öne çıktı. Bazı adaylar soruları beklediğinden daha zor bulduğunu ifade ederken, bazıları ise Türkçe testinin oldukça kolay olduğunu söyledi.
Benzer bir tablo matematik için de ortaya çıktı. Bir aday, Türkçe ve matematik sorularının seviyesini ALES'e benzetti. Bir başka aday ise sınavın genelinde zorlandığını ve aklında hâlâ bazı soruların kaldığını dile getirdi. Bu nedenle ilk yorumlara bakıldığında adayların sınav deneyimleri arasında belirgin bir farklılık olduğu görülüyor.
GENEL KÜLTÜR İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRMELER
Genel Kültür bölümünde ise yorumlar daha da çeşitlendi. Tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler konusunda bazı adaylar sınavı çalışanın yapabileceği seviyede değerlendirdi. Bir adayın paylaşımında, özellikle tarih bölümünün kendisi için kolay geçtiği görülürken, başka bir aday sınavın en zor sınavlardan biri olduğunu belirtti.
Dolayısıyla sınavın zorluk düzeyine ilişkin sosyal medya yorumları tek bir noktada birleşmedi. Adayların hazırlık düzeyi, soru tarzına aşinalığı ve sınav sırasında yaşadığı zaman baskısı da değerlendirmeleri farklılaştırmış olabilir.
KPSS İÇİN ADAYLARIN İLK DEĞERLENDİRMELERİ
Sosyal medyada paylaşılan yorumlar genel olarak üç başlıkta toplanıyor:
- Zor bulanlar: Özellikle Türkçe ve matematik sorularından şikâyet eden adaylar oldu.
- Kolay bulanlar: Genel kültürün ve bazı testlerin beklenenden daha kolay olduğunu düşünenler vardı.
- Bölüm bölüm değerlendirenler: Tarih ve genel kültürü kolay, Türkçe ve matematiği ise daha zor bulan adaylar da yorum yaptı.
SINAVDAN ÇIKAN ADAYLARIN PAYLAŞIMLARI
Ali, Baran ve Ceren adlı vatandaşların tam olarak sıkıntıları ne?