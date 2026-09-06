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KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumundan çıkan adaylar, sınavın zorluk düzeyi konusunda ikiye bölündü. Bazıları Türkçe ve matematik sorularında zorlandığını söylerken bazı adaylar genel kültür bölümünü kolay buldu. Sosyal medyada sınavın zorluğuna ilişkin farklı yorumlar gündem oldu.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 1

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların değerlendirmeleri de sosyal medyada paylaşılmaya başladı. En çok konuşulan konu ise sınavın genel olarak zor mu, kolay mı olduğu oldu. Adayların ilk yorumları, sınavın her bölümünün aynı seviyede değerlendirilmediğini gösterdi.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 2

TÜRKÇE VE MATEMATİK SORULARI DİKKAT ÇEKTİ

Sınav sonrası yapılan paylaşımlarda özellikle Türkçe soruları öne çıktı. Bazı adaylar soruları beklediğinden daha zor bulduğunu ifade ederken, bazıları ise Türkçe testinin oldukça kolay olduğunu söyledi.

Benzer bir tablo matematik için de ortaya çıktı. Bir aday, Türkçe ve matematik sorularının seviyesini ALES'e benzetti. Bir başka aday ise sınavın genelinde zorlandığını ve aklında hâlâ bazı soruların kaldığını dile getirdi. Bu nedenle ilk yorumlara bakıldığında adayların sınav deneyimleri arasında belirgin bir farklılık olduğu görülüyor.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 3

GENEL KÜLTÜR İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRMELER

Genel Kültür bölümünde ise yorumlar daha da çeşitlendi. Tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler konusunda bazı adaylar sınavı çalışanın yapabileceği seviyede değerlendirdi. Bir adayın paylaşımında, özellikle tarih bölümünün kendisi için kolay geçtiği görülürken, başka bir aday sınavın en zor sınavlardan biri olduğunu belirtti.

Dolayısıyla sınavın zorluk düzeyine ilişkin sosyal medya yorumları tek bir noktada birleşmedi. Adayların hazırlık düzeyi, soru tarzına aşinalığı ve sınav sırasında yaşadığı zaman baskısı da değerlendirmeleri farklılaştırmış olabilir.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 4

KPSS İÇİN ADAYLARIN İLK DEĞERLENDİRMELERİ

Sosyal medyada paylaşılan yorumlar genel olarak üç başlıkta toplanıyor:

  • Zor bulanlar: Özellikle Türkçe ve matematik sorularından şikâyet eden adaylar oldu.
  • Kolay bulanlar: Genel kültürün ve bazı testlerin beklenenden daha kolay olduğunu düşünenler vardı.
  • Bölüm bölüm değerlendirenler: Tarih ve genel kültürü kolay, Türkçe ve matematiği ise daha zor bulan adaylar da yorum yaptı.
KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 5

SINAVDAN ÇIKAN ADAYLARIN PAYLAŞIMLARI

Ali, Baran ve Ceren adlı vatandaşların tam olarak sıkıntıları ne?

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 6

Türkçe sorularını okumaktan beynim yandı. Keşke bilgisayara bağlı yaşasak, dedim.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 7

Ben mi çalışmadım, yoksa sorular mı bu kadar zordu, çözemedim. Aklımda hâlâ takılan sorular var. Umarım en kötü geçerim.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 8

KPSS Lisans 2026 sınavı ile ilgili olarak; tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel kısmı konusunda, çalışanın yapabileceği bir sınav olduğunu düşünüyorum. Lisans seviyesine uygundu. Türkçe ve matematik hakikaten ALES seviyesinde sorulardı.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 9

KPSS tarihinden 1 net falan gelir herhalde.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 10

Herhalde 2024'ten sonra bu kadar kolay sınav beklemememden mi, hiç çalışmayıp rahat cevaplandırmaktan mı bilmiyorum; bana çok kolay geldi sınav. Çağımızda 2-3 saat harcayıp genel kültür de yapıldı ya :D Cidden şaşırdım.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 11

KPSS Türkçe sorularının basitliği beni şoka uğrattı.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 12

Rahmetli İlber Ortaylı'nın bile tereddüt edeceği sorular vardı. Tarih neydi öyle... 😅

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 13

#KPSS, girdiğim en zor sınavdı. Kimse güzelleme yapmasın.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 14

Ceren, Ali ve Baran'ın o kitapları okuyup bitireceğine dair zerre inancım yok. Olan sadece benim KPSS netlerime oldu.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 15

Tek yapabildiğim soru yapay zeka sorusuydu sjsj.

KPSS 2026 zor muydu, kolay mıydı? Sınavdan çıkan adaylar anlattı 16

Bu ne zor KPSS.

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