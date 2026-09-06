2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün tamamlandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların değerlendirmeleri de sosyal medyada paylaşılmaya başladı. En çok konuşulan konu ise sınavın genel olarak zor mu, kolay mı olduğu oldu. Adayların ilk yorumları, sınavın her bölümünün aynı seviyede değerlendirilmediğini gösterdi.

Benzer bir tablo matematik için de ortaya çıktı. Bir aday, Türkçe ve matematik sorularının seviyesini ALES'e benzetti . Bir başka aday ise sınavın genelinde zorlandığını ve aklında hâlâ bazı soruların kaldığını dile getirdi. Bu nedenle ilk yorumlara bakıldığında adayların sınav deneyimleri arasında belirgin bir farklılık olduğu görülüyor.

Sınav sonrası yapılan paylaşımlarda özellikle Türkçe soruları öne çıktı. Bazı adaylar soruları beklediğinden daha zor bulduğunu ifade ederken, bazıları ise Türkçe testinin oldukça kolay olduğunu söyledi.

GENEL KÜLTÜR İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRMELER

Genel Kültür bölümünde ise yorumlar daha da çeşitlendi. Tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler konusunda bazı adaylar sınavı çalışanın yapabileceği seviyede değerlendirdi. Bir adayın paylaşımında, özellikle tarih bölümünün kendisi için kolay geçtiği görülürken, başka bir aday sınavın en zor sınavlardan biri olduğunu belirtti.

Dolayısıyla sınavın zorluk düzeyine ilişkin sosyal medya yorumları tek bir noktada birleşmedi. Adayların hazırlık düzeyi, soru tarzına aşinalığı ve sınav sırasında yaşadığı zaman baskısı da değerlendirmeleri farklılaştırmış olabilir.