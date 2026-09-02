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Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Pınar Altuğ, 52. yaşını kutladı. Eşi Yağmur Atacan'ın romantik mesajı ve ardından yaptığı esprili paylaşım dikkat çekerken, kızı Su'nun duygusal sözleri de annesinin doğum gününe damga vurdu. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı da yeniden gündeme geldi.

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 1

ATV'nin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pınar Altuğ, 52. yaşını kutladı. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturan Altuğ'un yeni yaşında eşi ve kızı Su'dan gelen mesajlar dikkat çekti. Çiftin yıllardır gündemden düşmeyen 9 yaş farkı da yeniden konuşuldu.

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 2

YAĞMUR ATACAN'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında kızları Su dünyaya geldi. Yaklaşık 20 yıldır birlikte olan çift, özel hayatlarından samimi kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 3

"YILLARIN YAKIŞTIĞI KADIN..."

Yağmur Atacan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutladı. Atacan, Pınar Altuğ ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yılların yakıştığı kadın, geçtiğimiz senenin de hakkını fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. 🥰 İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki iyikim oldun."

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 4

ESPRİLİ PAYLAŞIMI DA GÜLDÜRDÜ

Yağmur Atacan, eşinin doğum günü için yaptığı bir diğer paylaşımla da takipçilerini güldürdü. Atacan, Pınar Altuğ'un kafasında doğum günü tacı, gözünde ise parti gözlükleri bulunan fotoğrafını yayınladı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafın üzerine "Tam evden çıkarken böyle bir şeyle karşılaştım" notunu ekledi.

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 5

KIZI SU'DAN ANNESİNE DUYGUSAL MESAJ

Çiftin kızları Su Atacan da annesinin yeni yaşını unutmadı. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Su, "Her evrende yine senin kızın olmayı seçerdim" sözleriyle Pınar Altuğ'un doğum gününü kutladı.

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 6

ARALARINDAKİ 9 YAŞ FARK YENİDEN GÜNDEMDE

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın (43) doğum günü kutlamalarının ardından, çiftin arasındaki yaş farkı da yeniden gündeme geldi. Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'dan 9 yaş büyük.

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama 7

"FARKI KAPATMAM ZOR" DEMİŞTİ

Yıllardır magazin gündeminde yer alan yaş farkıyla ilgili Yağmur Atacan, daha önce kendisine yöneltilen yorumlara esprili bir yanıt vermişti. Atacan, "Yaş farkını kapatmam zor, çünkü Pınar da aynı anda büyüyor, ne yapayım abi" sözleriyle konuya mizahi bir şekilde yaklaşmıştı.

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