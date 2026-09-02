Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a önce romantik sonra esprili kutlama

Oyuncu Pınar Altuğ, 52. yaşını kutladı. Eşi Yağmur Atacan'ın romantik mesajı ve ardından yaptığı esprili paylaşım dikkat çekerken, kızı Su'nun duygusal sözleri de annesinin doğum gününe damga vurdu. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı da yeniden gündeme geldi.

ATV'nin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pınar Altuğ, 52. yaşını kutladı. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturan Altuğ'un yeni yaşında eşi ve kızı Su'dan gelen mesajlar dikkat çekti. Çiftin yıllardır gündemden düşmeyen 9 yaş farkı da yeniden konuşuldu.

YAĞMUR ATACAN'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında kızları Su dünyaya geldi. Yaklaşık 20 yıldır birlikte olan çift, özel hayatlarından samimi kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"YILLARIN YAKIŞTIĞI KADIN..." Yağmur Atacan da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutladı. Atacan, Pınar Altuğ ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Yılların yakıştığı kadın, geçtiğimiz senenin de hakkını fotoğraflarda görüldüğü gibi vermiş bulunmakta. Hayatıma girdin, yılların nasıl geçtiğini anlayamadım sayende. 🥰 İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki iyikim oldun."

ESPRİLİ PAYLAŞIMI DA GÜLDÜRDÜ Yağmur Atacan, eşinin doğum günü için yaptığı bir diğer paylaşımla da takipçilerini güldürdü. Atacan, Pınar Altuğ'un kafasında doğum günü tacı, gözünde ise parti gözlükleri bulunan fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın üzerine "Tam evden çıkarken böyle bir şeyle karşılaştım" notunu ekledi.