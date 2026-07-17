Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, yoğun konser temposundan arta kalan zamanını memleketi İzmir Bergama'daki çiftliğinde geçiriyor. Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden sanatçı, köy hayatının kendisine huzur verdiğini söylerken, çiftliğinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Müzik dünyasının klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, şehir hayatının karmaşasından kaçarak İzmir'in Bergama ilçesindeki çiftliğine sığınıyor. Uzun süredir doğayla baş başa bir yaşam tarzı benimseyen Şenlendirici, traktör koltuğundan bahçe işlerine kadar tarımın her aşamasını bizzat üstleniyor.
Kibariye ile Beşiktaş'ta gerçekleştireceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenlendirici, çiftlik hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"KÖY HAYATINI SEVİYORUM"
Zamanının büyük bölümünü çiftliğinde geçirdiğini belirten sanatçı, "Ekim-kasım aylarında hasat yapıyoruz. Bahçeyle uğraşmak, o ürünlerin yetiştiğini görmek bana çok iyi geliyor. Köy hayatını ve köylü yaşamını seviyorum" ifadelerini kullandı.
KENDİ BAHÇESİNDEN SOFRASINA
Şenlendirici'nin çiftliğinde yok yok! Domates, biber, patlıcan ve kabak gibi sebzelerin yanı sıra; zeytin, portakal, kiraz, vişne, armut, elma ve cennet hurması gibi pek çok meyveyi de kendi elleriyle yetiştiren sanatçı, doğal yaşamın keyfini çıkarıyor.
Traktör direksiyonunda tarlalarını süren ve ağaçlarının bakımını bizzat yapan Hüsnü Şenlendirici, sahnedeki ustalığını toprakta da konuşturuyor.