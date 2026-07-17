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Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, yoğun konser temposundan arta kalan zamanını memleketi İzmir Bergama'daki çiftliğinde geçiriyor. Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden sanatçı, köy hayatının kendisine huzur verdiğini söylerken, çiftliğinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 1

Müzik dünyasının klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, şehir hayatının karmaşasından kaçarak İzmir'in Bergama ilçesindeki çiftliğine sığınıyor. Uzun süredir doğayla baş başa bir yaşam tarzı benimseyen Şenlendirici, traktör koltuğundan bahçe işlerine kadar tarımın her aşamasını bizzat üstleniyor.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 2

Kibariye ile Beşiktaş'ta gerçekleştireceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenlendirici, çiftlik hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 3

"KÖY HAYATINI SEVİYORUM"

Zamanının büyük bölümünü çiftliğinde geçirdiğini belirten sanatçı, "Ekim-kasım aylarında hasat yapıyoruz. Bahçeyle uğraşmak, o ürünlerin yetiştiğini görmek bana çok iyi geliyor. Köy hayatını ve köylü yaşamını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 4

KENDİ BAHÇESİNDEN SOFRASINA

Şenlendirici'nin çiftliğinde yok yok! Domates, biber, patlıcan ve kabak gibi sebzelerin yanı sıra; zeytin, portakal, kiraz, vişne, armut, elma ve cennet hurması gibi pek çok meyveyi de kendi elleriyle yetiştiren sanatçı, doğal yaşamın keyfini çıkarıyor.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 5

Traktör direksiyonunda tarlalarını süren ve ağaçlarının bakımını bizzat yapan Hüsnü Şenlendirici, sahnedeki ustalığını toprakta da konuşturuyor.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 6

Doğal yaşamla kurduğu bu güçlü bağ, hayranları tarafından da büyük bir beğeniyle takip ediliyor.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 7

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici kimdir?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976'da İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Roman kökenli sanatçı, müziğe olan ilgisini henüz çocuk yaşlarda keşfetti. Müzisyen bir ailede yetişen Şenlendirici'nin dedeleri ve babası da klarnet ile trompet çalıyordu. Sanatçı, yalnızca 5 yaşındayken klarnet çalmaya başladı.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 8

1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na giren Şenlendirici, eğitim hayatıyla birlikte müzik kariyerini de geliştirdi. Ünlü perküsyon sanatçısı Okay Temiz'in kurduğu Magnetic Band ile sahne alan sanatçı, daha sonra kurucuları arasında yer aldığı Laço Tayfa grubuyla yurt içinde ve yurt dışında birçok konser ve festivalde izleyiciyle buluştu.

Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor 9

Geleneksel Roman ve Türk müziğini caz, funk ve dünya müziğiyle harmanlayan özgün çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hüsnü Şenlendirici, klarnet performansıyla Türk müziğinin en önemli virtüözleri arasında gösteriliyor.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen sanatçı, Nazire Şenlendirici ile evlidir. Çiftin kızı Naz Şenlendirici de müzikle ilgilenirken, son dönemde yaşadığı değişimle sosyal medyada adından söz ettirdi.

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