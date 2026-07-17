Klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici huzuru çiftliğinde buluyor

Doğal yaşamla kurduğu bu güçlü bağ, hayranları tarafından da büyük bir beğeniyle takip ediliyor.

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici kimdir? Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976'da İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Roman kökenli sanatçı, müziğe olan ilgisini henüz çocuk yaşlarda keşfetti. Müzisyen bir ailede yetişen Şenlendirici'nin dedeleri ve babası da klarnet ile trompet çalıyordu. Sanatçı, yalnızca 5 yaşındayken klarnet çalmaya başladı.

1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na giren Şenlendirici, eğitim hayatıyla birlikte müzik kariyerini de geliştirdi. Ünlü perküsyon sanatçısı Okay Temiz'in kurduğu Magnetic Band ile sahne alan sanatçı, daha sonra kurucuları arasında yer aldığı Laço Tayfa grubuyla yurt içinde ve yurt dışında birçok konser ve festivalde izleyiciyle buluştu.