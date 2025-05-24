Kişilik testi: Tilki, kuş veya kadın? İlk gördüğünüz şey kişiliğinizi ele veriyor

Bu tür testler bilimsel geçerliliğe sahip olmasa da, kişinin kendisini tanıması ve öz-yansıtma yapmasına olanak sağlıyor. Görsel algıyı manipüle eden bu testler sayesinde bireyler kendi duygusal tepkilerini daha iyi analiz edebiliyor. Görselde yer alan optik illüzyon kişilik testi, sadece birkaç saniyede stresle başa çıkma şeklinizi ortaya çıkarıyor. Peki siz ilk olarak neyi gördünüz: Tilkiyi mi, kuşu mu yoksa kadını mı?