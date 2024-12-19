Kişilik Analizi | Oturma pozisyonunuz sizi ele veriyor: Kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Bacak Bacak Üstüne Atarak Oturmak

Bacak bacak üstüne atmayı sevenlerin, yaratıcı ve hayal gücü yüksek bireyler olduğu düşünülüyor. Bu oturma tarzı, sanata ve yenilikçi fikirlere yatkınlığı simgeliyor. Etrafındaki dünyayı farklı bir açıdan algılayan bu kişiler, genellikle kalabalık ortamlarda bile kendi iç dünyalarına çekilme eğilimindedir.

Ancak bu pozisyon, bazen bir savunma mekanizması olarak da kullanılabilir. Kendinizi koruma içgüdüsüyle ya da içsel güvensizliklerinizi gizlemek amacıyla bu duruşu tercih ediyor olabilirsiniz.