İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İstanbullular, 19 Aralık Cuma günü kent genelinde planlanan elektrik kesintilerini konuşuyor. Hafta sonu planlarını etkileyebilecek bu kesintilerle ilgili detayları öğrenmek isteyenler, yaşadıkları ilçe ve sokaklarda enerji akışının ne zaman normale döneceğini araştırıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 ilçede uygulanacak kesintilere ilişkin tüm bilgiler haberimizde...