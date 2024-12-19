Viral Galeri Viral Liste İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Aralık Cuma günü kent genelinde 19 ilçeyi kapsayan elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Hafta sonuna hazırlık yapan İstanbullular için dikkat edilmesi gereken bu planlı kesintiler günlük yaşamı ve etkinlik planlarını etkileyebilir. İşte ilçelere göre detaylı kesinti programı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:08
İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İstanbullular, 19 Aralık Cuma günü kent genelinde planlanan elektrik kesintilerini konuşuyor. Hafta sonu planlarını etkileyebilecek bu kesintilerle ilgili detayları öğrenmek isteyenler, yaşadıkları ilçe ve sokaklarda enerji akışının ne zaman normale döneceğini araştırıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 ilçede uygulanacak kesintilere ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY

20/12/2024 00:00 - 01:00: ADNAN MENDERES Mahallesi, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 09:00 - 17:00: ÖMERLİ Mahallesi, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 16:00: MERKEZ-HACIMAŞLI Mahallesi (BAHÇE, DİBEKTAŞI, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR sokakları), Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

20/12/2024 10:00 - 16:00: MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi (FATİH, KAZIM KARABEKİR sokakları / NENEHATUN Mahallesi FATİH sokağı), Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

İSTANBUL AVCILAR

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-CİHANGİR Mahallesi (ARPACI, ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA, SEBZECİ, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sokakları / MERKEZ Mahallesi (AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sokakları), Abone/Şube Bağlantısı

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-YEŞİLKENT Mahallesi (G-183, G-192, G-522, G-792 sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İSTANBUL BAĞCILAR

20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-15 TEMMUZ Mahallesi (1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi (2055. sokağı / KEMALPAŞA Mahallesi (1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-15 TEMMUZ Mahallesi (1452., 1453., 1455., 1468., CAMİ YOLU, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-İNÖNÜ Mahallesi (360., 369., 372., 387., 388., 389., 392., 397. sokakları), Yatırım / Dönüşüm Çalışması

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-İNÖNÜ Mahallesi (425. sokağı), Yatırım / Dönüşüm Çalışması

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi (2031., 2036., 2037., 2039., 2040., 2052. sokakları), Yatırım / Dönüşüm Çalışması

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-100. YIL Mahallesi (2202. sokağı), Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE

20/12/2024 12:00 - 16:00: KARTALTEPE Mahallesi, Abone/Şube Bağlantısı

İSTANBUL SARIYER

20/12/2024 09:00 - 15:00: MERKEZ-MADEN Mahallesi (GÖKTUĞ, KANDİLCİ, KİLYOS, RUMELİFENERİ, YEDİVEREN sokakları / ZEKERİYAKÖY Mahallesi (ACARLAR MANOLYA, ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-LADİN, ACARLAR-PALAMUT, ACARLAR-SELVİ ÇIKMAZI, ACARLAR-ÇAM, ARİF, CAYMAZ, DEMİR, DEMİREFE, EKİN, KANDİLCİ, MUMCU ÇIKMAZI, RUMELİ FENERİ, TUĞCU, YEDİVEREN, ÇERKEZ sokakları), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

20/12/2024 00:00 - 06:00: ÇOBANÇESME Mahallesi, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi (FATİH, TAŞKIN sokakları / ÇOBANÇEŞME Mahallesi (BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, KANDİLLİ, MANAVGAT, MİMARSİNAN 1, SERİK, TEPECİK sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 09:00 - 12:00: MERKEZ-BAHÇELİEVLER Mahallesi (ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, NEYİRE NEYİR sokakları), Abone/Şube Bağlantısı

20/12/2024 10:00 - 13:00: MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA Mahallesi (ÇİĞDEM 3, İĞDE sokakları), Abone/Şube Bağlantısı

İSTANBUL BAKIRKÖY

20/12/2024 09:00 - 12:00: MERKEZ-KARTALTEPE Mahallesi (AKIN YOLU, AKSOY, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, TALAT ARTEMEL, TEZ, UMUT sokakları / YENİMAHALLE Mahallesi 10 TEMMUZ sokağı), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

20/12/2024 13:30 - 16:30: YEŞİLKÖY Mahallesi, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-GÜVERCİNTEPE Mahallesi (FATİH, YILDIRIM sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

20/12/2024 09:00 - 18:00: MERKEZ-KAYABAŞI Mahallesi (MİLLİYET sokağı), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

20/12/2024 10:00 - 18:00: MERKEZ-ETİLER Mahallesi (CENGİZ TOPEL, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, ÖZDEŞ sokakları), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

20/12/2024 09:00 - 15:00: MERKEZ-KAVAKLI Mahallesi (KAVAKLI sokağı), Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR Mahallesi (19 MAYIS sokağı), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ Mahallesi (MESİR, ÇEŞNİCİ, İÇEL sokakları), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: ÇAKMAKLI Mahallesi, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-ALKENT 2000 Mahallesi (HADIMKÖY YOLU sokağı), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: ALKENT 2000 Mahallesi, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-19 MAYIS Mahallesi (ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sokakları / ALKENT 2000 Mahallesi ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sokağı / KARAAĞAÇ Mahallesi (BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sokakları), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: ALKENT2000 Mahallesi / KARAAĞAÇ Mahallesi, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: 19 MAYIS Mahallesi, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: ALKENT2000 Mahallesi, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-ÇAKMAKLI Mahallesi (HASAT sokağı), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

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