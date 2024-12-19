İstanbul elektrik kesintisi 20 Aralık | 19 ilçeye uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek! Esenyurt, Şişli, Bağcılar, Avcılar...

İSTANBUL BAĞCILAR
20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-15 TEMMUZ Mahallesi (1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi (2055. sokağı / KEMALPAŞA Mahallesi (1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
20/12/2024 00:00 - 06:00: MERKEZ-15 TEMMUZ Mahallesi (1452., 1453., 1455., 1468., CAMİ YOLU, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sokakları), Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-İNÖNÜ Mahallesi (360., 369., 372., 387., 388., 389., 392., 397. sokakları), Yatırım / Dönüşüm Çalışması
20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-İNÖNÜ Mahallesi (425. sokağı), Yatırım / Dönüşüm Çalışması
20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi (2031., 2036., 2037., 2039., 2040., 2052. sokakları), Yatırım / Dönüşüm Çalışması
20/12/2024 09:00 - 17:00: MERKEZ-100. YIL Mahallesi (2202. sokağı), Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE
20/12/2024 12:00 - 16:00: KARTALTEPE Mahallesi, Abone/Şube Bağlantısı
İSTANBUL SARIYER
20/12/2024 09:00 - 15:00: MERKEZ-MADEN Mahallesi (GÖKTUĞ, KANDİLCİ, KİLYOS, RUMELİFENERİ, YEDİVEREN sokakları / ZEKERİYAKÖY Mahallesi (ACARLAR MANOLYA, ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-LADİN, ACARLAR-PALAMUT, ACARLAR-SELVİ ÇIKMAZI, ACARLAR-ÇAM, ARİF, CAYMAZ, DEMİR, DEMİREFE, EKİN, KANDİLCİ, MUMCU ÇIKMAZI, RUMELİ FENERİ, TUĞCU, YEDİVEREN, ÇERKEZ sokakları), Bakım Çalışması-Önleyici Bakım