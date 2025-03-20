Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı

Sağlıklı kilo vermenin en sürdürülebilir yollarından biri yürüyüş yapmaktır. Ne spor salonuna üye olmanıza gerek var ne de pahalı ekipmanlara! Üstelik yürüyüş sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmaz, kalp sağlığını güçlendirir, stresi azaltır ve genel yaşam kalitesini artırır. Peki yürüyüşle etkili kilo vermek için nasıl bir program uygulamalısınız? İşte başlangıç ve orta seviyeye uygun, adım adım 7 günlük yürüyüş planı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi