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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı

Kaymakam adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. İşte Kaymakamlık sınavı sonuçlarına dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:28
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı

Kaymakam adayları için kritik süreç devam ediyor. 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın ardından gözler, sonuç açıklama tarihine çevrildi. Binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. ÖSYM'nin takvimine göre, sonuç tarihi belli oldu.

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı

Kaymakamlık Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre Kaymakamlık sınavı sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, bu tarihte sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilecek.

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Kaymakamlık sınavına giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "sonuç açıklama" sayfası üzerinden erişim sağlayarak öğrenebilecek. Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmalarının ardından görüntülenebilecek.

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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı

Sonuç Açıklama Süreci Nasıl İşleyecek?

ÖSYM, sınav sonuçlarını açıkladığında adaylara resmi duyuru yapacak. Sonuç ekranında adayların genel puanı, doğru-yanlış sayıları ve sıralamaları yer alacak. Ayrıca sonuçların ilan edilmesiyle birlikte bir sonraki aşama olan mülakat süreciyle ilgili detaylar da belli olacak.

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