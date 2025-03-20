Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı

Sonuç Açıklama Süreci Nasıl İşleyecek?

ÖSYM, sınav sonuçlarını açıkladığında adaylara resmi duyuru yapacak. Sonuç ekranında adayların genel puanı, doğru-yanlış sayıları ve sıralamaları yer alacak. Ayrıca sonuçların ilan edilmesiyle birlikte bir sonraki aşama olan mülakat süreciyle ilgili detaylar da belli olacak.