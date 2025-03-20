Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
Kaymakam adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. İşte Kaymakamlık sınavı sonuçlarına dair detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:28