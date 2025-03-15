Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söylemişti. Resmi Gazete'de kesme altın satışlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yayınlandı. Peki kesme altın satışı yasaklandı mı? Kesme altın bulunduranlar dikkat!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 12:29