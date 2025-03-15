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Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söylemişti. Resmi Gazete'de kesme altın satışlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yayınlandı. Peki kesme altın satışı yasaklandı mı? Kesme altın bulunduranlar dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 12:29
Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?

Kuyumculuk sektöründe uzun zamandır kesme altın satışı yapılıyordu. Bu alışveriş, satıcı ile alıcı arasındaki güvene dayalı olarak gerçekleşiyordu. Zaman zaman yaşanan ayar uyuşmazlıkları ve standart dışı uygulamalar, hem alıcıların zarar etmesine hem de piyasada belirsizlik yaratmasına neden oluyordu.

Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?

AA'ya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."

Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?

Kesme Altın Satışı Yasaklandı!


Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de duyuruldu. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da değişiklik yapıldı.

Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar üzerine kesme altın satışı yasaklandı.Yeni düzenleme ile kuyumcu işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?

Elinde Çekili Altın Olanlar Ne Yapacak? Cezası Var mı?


Elinde çekili altın bulunduranlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, kuyumcuların insiyatifine bağlı olarak kuyumculara satışını gerçekleştirebilir. Yeni düzenleme nedeniyle kesme altınlar hurda niyetine alınabilir. Bu nedenle satış fiyatlarında düşüşler yaşanabilir. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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