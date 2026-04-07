Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 09:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hükümet, deprem riski yüksek bölgelerde dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni bir kredi destek paketini devreye aldı. İstanbul merkezli başlatılan uygulama kapsamında, 3 milyon liraya kadar finansman sağlayan kentsel dönüşüm kredisi için başvurular alınmaya başladı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören uygulama, özellikle riskli yapı sahipleri için önemli bir alternatif sunuyor.

Hükümet, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde kentsel dönüşümü "finansal düğüme" takılmaktan kurtaracak dev bir adımı resmen hayata geçirdi. İstanbul başta olmak üzere 6 kritik ili kapsayan, Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan dönüşüm kredisi başvuruları başladı. Piyasadaki mevcut konut kredisi faizlerinin yaklaşık dörtte biri oranında (yüzde 0,69) sunulan bu paket, özellikle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için "ilk yıl ödemesiz" seçeneğiyle can suyu olacak. İşte 180 ay vade, düşük faiz ve hibe desteklerine dair merak edilen tüm detaylar...

İRTİBAT OFİSLERİNDE İLK GÜN HAREKETLİLİĞİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da belirlenen noktalarda açılan irtibat ofisleri, daha ilk günden vatandaşların akınına uğradı. Üsküdar ve Küçükçekmece'de hizmete giren merkezlerde, projeye ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, bu yoğunluğun kentsel dönüşüme olan talebin ve farkındalığın arttığını gösterdiğini belirtiyor. Yeni paketle birlikte yüz binlerce hanenin riskli yapılardan çıkıp güvenli konutlara geçmesi hedefleniyor.

3 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ, 15 YIL VADE Yeni destek modelinin en dikkat çeken yönlerinden biri finansman koşulları. Hak sahiplerine: 3 milyon TL'ye kadar kredi

180 ay (15 yıl) vade

Aylık %0,69 faiz oranı

İlk yıl geri ödemesiz dönem imkanı sunuluyor. Bu şartlarla kullanılan 3 milyon TL'lik kredide aylık taksit yaklaşık 29 bin 156 TL seviyesinde hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı 5 milyon 248 bin TL civarında gerçekleşiyor.

EK İNDİRİMLERLE FAİZ %0,59'A KADAR DÜŞEBİLİYOR Kredi paketinde sosyal destek unsurları da dikkat çekiyor. Vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarına göre faiz oranlarında ek indirimler uygulanıyor. Öne çıkan indirim kalemleri şöyle: Başka konutu olmayanlara: 0,25 puan indirim

Enerji kimlik belgesi yüksek olan yapılara ek avantaj

Şehit ve gazi yakınlarına özel destek

Kadın hane reislerine ilave indirim Tüm avantajların bir araya gelmesi durumunda faiz oranı %0,59 seviyesine kadar düşebiliyor.