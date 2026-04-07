Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek?

Hükümet, deprem riski yüksek bölgelerde dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni bir kredi destek paketini devreye aldı. İstanbul merkezli başlatılan uygulama kapsamında, 3 milyon liraya kadar finansman sağlayan kentsel dönüşüm kredisi için başvurular alınmaya başladı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören uygulama, özellikle riskli yapı sahipleri için önemli bir alternatif sunuyor.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 1

Hükümet, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde kentsel dönüşümü "finansal düğüme" takılmaktan kurtaracak dev bir adımı resmen hayata geçirdi. İstanbul başta olmak üzere 6 kritik ili kapsayan, Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan dönüşüm kredisi başvuruları başladı.

Piyasadaki mevcut konut kredisi faizlerinin yaklaşık dörtte biri oranında (yüzde 0,69) sunulan bu paket, özellikle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için "ilk yıl ödemesiz" seçeneğiyle can suyu olacak. İşte 180 ay vade, düşük faiz ve hibe desteklerine dair merak edilen tüm detaylar...

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 2

İRTİBAT OFİSLERİNDE İLK GÜN HAREKETLİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da belirlenen noktalarda açılan irtibat ofisleri, daha ilk günden vatandaşların akınına uğradı. Üsküdar ve Küçükçekmece'de hizmete giren merkezlerde, projeye ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yetkililer, bu yoğunluğun kentsel dönüşüme olan talebin ve farkındalığın arttığını gösterdiğini belirtiyor. Yeni paketle birlikte yüz binlerce hanenin riskli yapılardan çıkıp güvenli konutlara geçmesi hedefleniyor.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 3

3 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ, 15 YIL VADE

Yeni destek modelinin en dikkat çeken yönlerinden biri finansman koşulları. Hak sahiplerine:

  • 3 milyon TL'ye kadar kredi
  • 180 ay (15 yıl) vade
  • Aylık %0,69 faiz oranı
  • İlk yıl geri ödemesiz dönem

imkanı sunuluyor.

Bu şartlarla kullanılan 3 milyon TL'lik kredide aylık taksit yaklaşık 29 bin 156 TL seviyesinde hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı 5 milyon 248 bin TL civarında gerçekleşiyor.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 4

EK İNDİRİMLERLE FAİZ %0,59'A KADAR DÜŞEBİLİYOR

Kredi paketinde sosyal destek unsurları da dikkat çekiyor. Vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarına göre faiz oranlarında ek indirimler uygulanıyor.

Öne çıkan indirim kalemleri şöyle:

  • Başka konutu olmayanlara: 0,25 puan indirim
  • Enerji kimlik belgesi yüksek olan yapılara ek avantaj
  • Şehit ve gazi yakınlarına özel destek
  • Kadın hane reislerine ilave indirim

Tüm avantajların bir araya gelmesi durumunda faiz oranı %0,59 seviyesine kadar düşebiliyor.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 5

BİR YIL ÖDEMESİZ DÖNEM: ÇİFTE YÜK KALKIYOR

Projede yer alan bir diğer önemli kolaylık ise ilk yıl taksit ödemesinin yapılmaması. Bu sayede dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor.

Uzmanlara göre bu model, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların dönüşüm sürecine katılımını ciddi ölçüde artırabilir.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 6

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI DA DEVAM EDİYOR

İstanbul özelinde yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası da eş zamanlı olarak sürüyor. 31 Aralık'a kadar riskli yapı tespiti yaptıran vatandaşlar bu destekten yararlanabiliyor.

Bu kapsamda sunulan destekler:

  • 875 bin TL hibe
  • 875 bin TL kredi
  • 125 bin TL taşınma ve tahliye desteği

Toplamda 1 milyon 875 bin TL'lik destek paketiyle şu ana kadar 316 bin konut sürece dahil edildi.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 7

HANGİ İLLER KAPSAMDA?

Proje yalnızca İstanbul ile sınırlı değil. İlk etapta şu iller de kapsama alındı:

  • İzmir
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Manisa
  • Tekirdağ

Bu illerde de başvuru süreci eş zamanlı olarak başlatıldı.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 8

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Krediden yararlanmak isteyen vatandaşların belirli adımları takip etmesi gerekiyor. Süreç iki aşamalı ilerliyor:

1. Müteahhit Başvurusu

  • Yapım ruhsatı alınır
  • Proje bilgileri ARAAD (AFDİS) sistemine yüklenir
  • Başkanlık onayına sunulur

2. Vatandaş Başvurusu

  • Onay sonrası hak sahipleri e-Devlet üzerinden başvuru yapar

Başvuru öncesinde ise yapının riskli olduğuna dair resmi tespit yapılması ve lisanslı bir müteahhit ile anlaşılması şart.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 9

KİMLER YARARLANABİLECEK? ŞARTLAR NETLEŞTİ

Kredi kullanımında belirli kriterler aranıyor:

Tapuda ipotek, haciz veya şerh bulunmaması
Hane gelirinin aylık taksitin en az %70'ini karşılaması
Her hak sahibine yalnızca bir bağımsız bölüm için kredi verilmesi
Projenin belirlenen teknik kriterlere uygun olması

Ayrıca, 1 Ekim 2020 sonrası yıkılmış riskli yapılar da belirli şartlarla kapsama dahil ediliyor.

Kentsel dönüşümde büyük fırsat: 0.69 faizle 3 milyon TL kredi kimlere verilecek? 10

FAİZ YÜKÜNDE BÜYÜK FARK: %82 DAHA AZ

Destek paketinin en çarpıcı yönlerinden biri de piyasa koşullarıyla arasındaki fark. Mevcut bankacılık sisteminde konut kredisi faizleri yaklaşık %2,90 seviyesindeyken, yeni modelde bu oran %0,69 olarak uygulanıyor.

Aynı kredi için karşılaştırma yapıldığında:

  • Destekli kredi: ~5,2 milyon TL toplam ödeme
  • Piyasa kredisi: ~15,7 milyon TL toplam ödeme

Bu tablo, vatandaşın faiz yükünün yaklaşık %82 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

