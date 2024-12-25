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Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular için belirli şartlar öne çıkıyor. Adayların 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuruların ne zaman alınacağı, sınav tarihleri merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:41
Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte kaymakam adaylığı sınavı için başvuru süreçleri de netleşti. Adaylar, 2025 yılı itibarıyla kaymakamlık için başvurularını belirli şartlar altında yapabilecek. Peki 65 kaymakam adayı sınavı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?

Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

Başvuru Tarihleri ve Sınav Merkezleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kaymakam adayı olmak isteyenlerin başvuruları 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ayrıca başvuru merkezi üzerinden de başvuru yapılabilecek ve sınav ücreti yatırılacak. Geç başvuru için son tarih ise 23 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

Kaymakam adayı sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav saati ise 10:15 olarak belirlendi.

Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

Başvuru Şartları: Kimler Kaymakam Adayı Olabilir?

Kaymakamlık için başvuran adayların belirli eğitim şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Sınava başvuru yapabilmek için, adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitenin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerinden veya bu bölümlerle bağlantılı bölümlerden mezun olmaları şartı aranıyor.

Ayrıca, mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler, psikoloji gibi bölümlerden mezun olan ancak belirli lisansüstü eğitimleri tamamlayan adaylar da kaymakam adayı olma hakkı kazanabiliyor. Mezuniyet alanları bu şartları sağlamayan adayların, Yükseköğretim Kurulu'ndan alacakları eşdeğerlik belgesini başvuru sırasında teslim etmeleri gerekecek.

Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

Yaş ve Askerlik Şartları

Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması gerekiyor. Bu koşul askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş adaylar için de geçerli.

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