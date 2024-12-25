Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?

Başvuru Şartları: Kimler Kaymakam Adayı Olabilir?

Kaymakamlık için başvuran adayların belirli eğitim şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Sınava başvuru yapabilmek için, adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitenin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerinden veya bu bölümlerle bağlantılı bölümlerden mezun olmaları şartı aranıyor.

Ayrıca, mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler, psikoloji gibi bölümlerden mezun olan ancak belirli lisansüstü eğitimleri tamamlayan adaylar da kaymakam adayı olma hakkı kazanabiliyor. Mezuniyet alanları bu şartları sağlamayan adayların, Yükseköğretim Kurulu'ndan alacakları eşdeğerlik belgesini başvuru sırasında teslim etmeleri gerekecek.