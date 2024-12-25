Kaymakam adaylığı sınav başvuruları ne zaman? 2025 İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adaylığı sınavı hangi tarihte?
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular için belirli şartlar öne çıkıyor. Adayların 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuruların ne zaman alınacağı, sınav tarihleri merakla bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:41