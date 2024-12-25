Fincanlarınızı ışıl ışıl yapacak temizlik tüyosu: 5 dakika bekletmeniz yeterli
Çay veya kahve ikramı sırasında kupalarınızda biriken kahverengi lekelerle karşılaşmak misafirlerinizin önünde sizi mahcup edebilir ve hoş bir görüntü oluşturmaz. Bu tür lekelerözellikle tanen içeren içeceklerden kaynaklandığı için sürekli kullanıldığında kupalarınızda kalıcı izler bırakabilir. Ancak endişelenmeyin, bu sorunu çözmek sandığınızdan çok daha kolay. Mutfak dolabınızda bulunan basit bir malzeme ile zahmetsizce kupalarınızı tekrar temiz ve parlak hale getirebilirsiniz.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:06