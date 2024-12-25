Fincanlarınızı ışıl ışıl yapacak temizlik tüyosu: 5 dakika bekletmeniz yeterli 

Alternatif Yöntemler Var mı?

Karbonata ek olarak, sirke veya limon suyu da kupa lekelerini çözmekte etkili olabilir. Ancak bu yöntemler, geride hoş olmayan bir koku bırakabileceğinden, karbonat genellikle daha fazla tercih edilir.

Adım Adım Kupa Temizliği

📍Kupayı, eşit miktarda karbonat ve sıcak suyla doldurun.

📍Bu karışımı lavaboda 5 dakika bekletin ya da su soğuyana kadar bekleyin.

📍Temiz bir bez yardımıyla kupayı nazikçe silin. Lekeler zahmetsizce çıkacaktır.

📍Kupayı iyice durulayarak karbonat kalıntılarından arındırın.

Sonuç olarak, kupanız pırıl pırıl olacak ve içeceğinizin keyfini çıkarırken temizlik derdiyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.