Kar, yağmur, fırtına, dondurucu soğuk... Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede

Balkanlar üzerinden gelen sistemin özellikle doğu ve iç kesimlerde kar yağışını kuvvetlendireceğini belirten Tek, bazı iller için okul tatili ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

BALKANLAR'DAN GELEN SİSTEM DOĞUYA İLERLİYOR

Adil Tek, yağışlı havanın dün akşam saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul'da etkili olduğunu belirterek sistemin hızla doğuya kaydığını söyledi:

"Dün akşam saatlerinde Trakya'dan gelen, Balkanlar üzerinden gelen o yağışlı hava, İstanbul'la birlikte Trakya'da etkisini gösterdi ve o sistem yavaş yavaş, hızlı bir şekilde Doğu'ya, yani Marmara'nın güneyi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkisini arttırmaya başladı."

İzmir-Manisa hattında kuvvetli yağış görüldüğünü aktaran Tek, bazı bölgelerde dolu riskinin de bulunduğunu ifade etti.