Kar, yağmur, fırtına, dondurucu soğuk... Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede

25 Şubat Çarşamba günü A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin hızla doğuya ilerlediğini, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yoğun kar beklendiğini, bazı illerde perşembe ve cuma günü için okul tatili ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. İstanbul'da ise sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşeceğini ancak kuvvetli ve hayatı durduracak bir kar yağışı öngörülmediğini belirtti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 25 Şubat Çarşamba günü A Haber canlı yayınında yurt genelini etkisi altına alan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GECE 12'DE BAŞLAYACAK: İSTANBUL DAHİL O İLLER LİSTEDE

Balkanlar üzerinden gelen sistemin özellikle doğu ve iç kesimlerde kar yağışını kuvvetlendireceğini belirten Tek, bazı iller için okul tatili ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

BALKANLAR'DAN GELEN SİSTEM DOĞUYA İLERLİYOR

Adil Tek, yağışlı havanın dün akşam saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul'da etkili olduğunu belirterek sistemin hızla doğuya kaydığını söyledi:

"Dün akşam saatlerinde Trakya'dan gelen, Balkanlar üzerinden gelen o yağışlı hava, İstanbul'la birlikte Trakya'da etkisini gösterdi ve o sistem yavaş yavaş, hızlı bir şekilde Doğu'ya, yani Marmara'nın güneyi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkisini arttırmaya başladı."

İzmir-Manisa hattında kuvvetli yağış görüldüğünü aktaran Tek, bazı bölgelerde dolu riskinin de bulunduğunu ifade etti.

ANKARA'DA SICAKLIK 1-4 DERECE ARASINDA

Başkentte yağışın türünün değişkenlik gösterdiğini söyleyen Tek, sıcaklıkların ciddi şekilde düştüğünü vurguladı:

"Başkent Ankara'da şu saatler itibariyle yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı beraberinde gözüküyor. 1 ile 4 derece arasında bir hava sıcaklığı var. Bir hayli düşmüş durumda Ankara."

Özellikle yüksek kesimlerde karın zeminde tutmaya başladığını belirten Tek, sistemin gün içinde doğuya doğru ilerleyeceğini kaydetti.

DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yağışlı sistemin İç Anadolu'nun doğusuna ve ardından Doğu Anadolu'ya yerleşeceğini dile getiren Tek, bu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olacağını söyledi:

"Sistem doğuya doğru kaymaya başlayınca İç Anadolu'nun doğusu özellikle yoğun bir kar yağışı ve akşam ve gece saatlerinde ise artık Doğu Anadolu'ya bu sistem yerleşmiş olacak."

Sivas, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar kalınlığının artacağını ifade eden Tek, yüksek kayak merkezlerinde kar yüksekliğinin 2,5 metreyi bulduğunu, yer yer 3 metreye ulaşabileceğini belirtti.

OKULLARA TATİL İHTİMALİ

Kar yağışının etkili olacağı doğu illerinde eğitimle ilgili kararların gündeme gelebileceğini söyleyen Tek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gece yağış düşmeye başlayacak. Büyük bir olasılıkla yarın okullar doğu bölgelerde tatil olacak. Perşembe, cuma yani iki gün okullar tatil olma olasılığı çok yüksek gözüküyor."

İSTANBUL'DA KAR ZAYIF, TATİL BEKLENMİYOR

İstanbul'da ise tablo daha farklı. Tek, megakentte karın havada görülebileceğini ancak kuvvetli bir sistem beklenmediğini vurguladı:

"İstanbul'da kar biraz havada. Yarın sabah saatleri için havada kar yağışı, karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görme olasılığı var çünkü sıcaklıklar 2-3 derecelere kadar iniyor."

Sosyal medyada yer alan "4-5 saat yoğun kar" iddialarına da değinen Tek, bu beklentinin gerçekçi olmadığını belirtti:

"Çok kuvvetli bir yağış gözükmüyor. İstanbul'da evet kar havada görülebilir ama böyle çok yoğun bir kar yağışı yok."

Deniz suyu sıcaklığının 8 dereceye kadar düşmesinin kar ihtimalini artırdığını ancak mevcut sistemin güçlü olmadığını ifade etti.

BATIDA SOĞUK SÜRECEK, DOĞUDA MÜCADELE BAŞLIYOR

İstanbul'da sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında seyredeceğini belirten Tek, cuma günü havanın kapalı olacağını ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini söyledi.

Doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde ise kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceğini ifade eden Tek, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti:

"Yollarda büyük bir olasılıkla kapanmalar olacak. Karayollarına yol açma çalışmalarında yoğunluk yaşanacak."

Ayrıca Antalya-Konya-Ankara hattında kuvvetli rüzgar beklendiğini, yer yer fırtına görülebileceğini sözlerine ekledi.

Şubat ayının soğukla kapanacağını belirten Tek, mart ayına da düşük sıcaklıklarla girileceğini kaydetti. Türkiye genelinde özellikle doğu illerinde önümüzdeki iki gün kar ve soğuk hava ana gündem maddesi olacak.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini artırması beklenen yağışlı sistem nedeniyle 17 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Son değerlendirmelere göre birçok bölgede kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı, Batı ve Orta Karadeniz'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle sıralandı:

  • Adana
  • Bartın
  • Bayburt
  • Bolu
  • Düzce
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hatay
  • Karabük
  • Kahramanmaraş
  • Kastamonu
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Trabzon
  • Zonguldak
YAĞIŞ YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Van hariç tüm yurtta yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.

RÜZGÂR 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Rüzgârın batı kesimlerde kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Batı ve Orta Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler bulunduğu belirtildi. Ayrıca kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

SICAKLIK 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Soğuk hava ve kuvvetli yağışın özellikle ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı yer yer olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 12°C Parçalı çok bulutlu, gece karlakarışık yağmur, yüksekleri kar
İstanbul 10°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece karlakarışık yağmur
Kocaeli 10°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece karlakarışık yağmur, yüksekleri kar
Tekirdağ 12°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece karlakarışık yağmur

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 5°C Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmur, yüksekleri kar
Denizli 10°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İzmir 15°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Muğla 12°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 18°C Parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
Antalya 18°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Isparta 10°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu
Mersin 17°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 6°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksekleri kar
Eskişehir 6°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksekleri kar
Kayseri 6°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, gece kuvvetli kar
Konya 11°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksekleri kar
BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 3°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksekleri kar, kuzeyde kuvvetli
Kastamonu 6°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksekleri kar, kuzeyde kuvvetli
Sinop 11°C Gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Zonguldak 7°C Yağmur ve karlakarışık yağmur, yüksekleri kar, yerel kuvvetli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Rize 15°C Kuvvetli sağanak, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar
Samsun 11°C Sağanak, doğusunda kuvvetli, yüksekleri kar
Tokat 8°C Öğleden sonra aralıklı sağanak
Trabzon 14°C Kuvvetli sağanak, yüksekleri kar
DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ağrı 2°C Akşam saatlerinden sonra kar
Erzurum 4°C Akşam kar, gece güneyde kuvvetli
Malatya 11°C Karlakarışık yağmur, gece kuvvetli kar
Van 8°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 14°C Sağanak yağışlı
Gaziantep 12°C Sağanak yağışlı
Mardin 11°C Sağanak yağışlı
Şanlıurfa 16°C Sağanak yağışlı
