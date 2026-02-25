Kar, yağmur, fırtına, dondurucu soğuk... Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
25 Şubat Çarşamba günü A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin hızla doğuya ilerlediğini, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yoğun kar beklendiğini, bazı illerde perşembe ve cuma günü için okul tatili ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. İstanbul'da ise sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşeceğini ancak kuvvetli ve hayatı durduracak bir kar yağışı öngörülmediğini belirtti.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 25 Şubat Çarşamba günü A Haber canlı yayınında yurt genelini etkisi altına alan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Balkanlar üzerinden gelen sistemin özellikle doğu ve iç kesimlerde kar yağışını kuvvetlendireceğini belirten Tek, bazı iller için okul tatili ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.
BALKANLAR'DAN GELEN SİSTEM DOĞUYA İLERLİYOR
Adil Tek, yağışlı havanın dün akşam saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul'da etkili olduğunu belirterek sistemin hızla doğuya kaydığını söyledi:
"Dün akşam saatlerinde Trakya'dan gelen, Balkanlar üzerinden gelen o yağışlı hava, İstanbul'la birlikte Trakya'da etkisini gösterdi ve o sistem yavaş yavaş, hızlı bir şekilde Doğu'ya, yani Marmara'nın güneyi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkisini arttırmaya başladı."
İzmir-Manisa hattında kuvvetli yağış görüldüğünü aktaran Tek, bazı bölgelerde dolu riskinin de bulunduğunu ifade etti.
ANKARA'DA SICAKLIK 1-4 DERECE ARASINDA
Başkentte yağışın türünün değişkenlik gösterdiğini söyleyen Tek, sıcaklıkların ciddi şekilde düştüğünü vurguladı:
"Başkent Ankara'da şu saatler itibariyle yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı beraberinde gözüküyor. 1 ile 4 derece arasında bir hava sıcaklığı var. Bir hayli düşmüş durumda Ankara."
Özellikle yüksek kesimlerde karın zeminde tutmaya başladığını belirten Tek, sistemin gün içinde doğuya doğru ilerleyeceğini kaydetti.
DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Yağışlı sistemin İç Anadolu'nun doğusuna ve ardından Doğu Anadolu'ya yerleşeceğini dile getiren Tek, bu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olacağını söyledi:
"Sistem doğuya doğru kaymaya başlayınca İç Anadolu'nun doğusu özellikle yoğun bir kar yağışı ve akşam ve gece saatlerinde ise artık Doğu Anadolu'ya bu sistem yerleşmiş olacak."
Sivas, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar kalınlığının artacağını ifade eden Tek, yüksek kayak merkezlerinde kar yüksekliğinin 2,5 metreyi bulduğunu, yer yer 3 metreye ulaşabileceğini belirtti.
OKULLARA TATİL İHTİMALİ
Kar yağışının etkili olacağı doğu illerinde eğitimle ilgili kararların gündeme gelebileceğini söyleyen Tek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu gece yağış düşmeye başlayacak. Büyük bir olasılıkla yarın okullar doğu bölgelerde tatil olacak. Perşembe, cuma yani iki gün okullar tatil olma olasılığı çok yüksek gözüküyor."