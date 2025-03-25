Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbol severleri heyecanlandıran büyük derbi sahne alıyor. Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını paylaşmak için sahaya çıkarken taraftarlar da maçın detaylarını merak ediyor. Kritik mücadelede hangi takımın üstünlük sağlayacağı büyük bir soru işareti olurken karşılaşmayı yönetecek hakem de dikkatle takip ediliyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:18