Viral Galeri Viral Liste Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbol severleri heyecanlandıran büyük derbi sahne alıyor. Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını paylaşmak için sahaya çıkarken taraftarlar da maçın detaylarını merak ediyor. Kritik mücadelede hangi takımın üstünlük sağlayacağı büyük bir soru işareti olurken karşılaşmayı yönetecek hakem de dikkatle takip ediliyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:18
Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbol severlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi yaklaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bir maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise zirveye yaklaşmak adına sahasında galibiyet arayacak. Dev karşılaşmanın saati, yayın bilgisi ve hakem konusundaki gelişmeler ise gündemin sıcak başlıkları arasında.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta oynanacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Yabancı Hakem Tartışması Devam Ediyor

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama:

"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü"

SON DAKİKA