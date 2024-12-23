Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 23 Aralık 2024 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar gibi milyonları ilgilendiren konular vatandaşların dikkatini kabine kararlarına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yapması beklenen açıklamalar merakla beklenirken, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. İşte toplantı gündemine dair son gelişmeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:25