Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 2025 yılı asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına zam çalışmaları, terörle mücadele, Suriye ve Filistin'deki gelişmeler gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Milyonların merakla beklediği Kabine kararları ve toplantıya dair ayrıntılar yakından takip ediliyor. Toplantının ardından yapılacak açıklamalara dair detaylar ise şimdiden gündemde.