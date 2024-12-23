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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 23 Aralık 2024 itibarıyla gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar gibi milyonları ilgilendiren konular vatandaşların dikkatini kabine kararlarına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yapması beklenen açıklamalar merakla beklenirken, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. İşte toplantı gündemine dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:25
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 2025 yılı asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına zam çalışmaları, terörle mücadele, Suriye ve Filistin'deki gelişmeler gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Milyonların merakla beklediği Kabine kararları ve toplantıya dair ayrıntılar yakından takip ediliyor. Toplantının ardından yapılacak açıklamalara dair detaylar ise şimdiden gündemde.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?.

Kabine Toplantısı Bugün Gerçekleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda, hem yurtiçindeki hem de uluslararası gündemi yakından ilgilendiren konular ele alınacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?.

Kabine Gündeminde Neler Var?

Kabine toplantısının ana gündem maddeleri arasında milyonları ilgilendiren emekli maaşı zammı ve 2025 yılı asgari ücret düzenlemesi yer alıyor. Ayrıca kamuya yapılacak personel alımları, terörle mücadele, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler gibi konuların da toplantıda detaylı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Aralık Kabine gündeminde hangi konular var?.

Kararlar Ne Zaman Açıklanacak?

Kabine toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarla kamuoyuna duyurulacak

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