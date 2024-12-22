Viral Galeri Viral Liste Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta heyecan dolu anlara sahne olacak. Yarışmada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Ecesu Ürker, 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük finale 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başardı. Peki Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:34
Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

ATV'nin uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta izleyicilerine unutulmaz bir bölüm sunacak. Ecesu Ürker, 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başardı ve yarışmanın heyecanını zirveye taşıdı. İzleyiciler, Pazar akşamı yayınlanacak bölümde Ürker'in milyonluk soruya vereceği yanıtı merakla bekliyor.

Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

Ecesu Ürker Kimdir?

25 yaşındaki Ecesu Ürker, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu bir isim. Yarışmadaki bilgi birikimi ve sakin tavırlarıyla izleyenleri etkilemeyi başaran Ürker, özellikle tarih bilgisiyle dikkat çekti.

Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

500 Bin TL'lik Soruyu Doğru Yanıtladı

Yarışmada 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük finale adım atan Ürker, şu tarihi soruya cevap verdi: "1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'da Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?" Şıklar arasında, doğru yanıt olarak "B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu"yu işaretleyen Ürker, bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.

Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

Milyonluk Sorunun Heyecanı Pazar Akşamı Başlayacak

Ecesu Ürker, 500 bin TL'lik soruya verdiği doğru yanıtla, milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Ürker'in 1 milyon TL'lik soruya vereceği yanıt, Pazar akşamı ekranlara gelecek. Yarışmanın fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü, izleyiciler milyonluk sorunun cevabını büyük bir heyecanla bekliyor.

Ece Su Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ece Su Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

Ecesu Ürker Kazandı Mı?

Ecesu Ürker'in 1 milyonluk soruyu doğru bilip bilmediği henüz belli değil. Bu akşam yayınlanan bölümle birlikte netleşecek.

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