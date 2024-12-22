Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açtıran Ecesu Ürker kazandı mı, kaç TL aldı?

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta heyecan dolu anlara sahne olacak. Yarışmada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Ecesu Ürker, 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük finale 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başardı. Peki Ecesu Ürker kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi