Viral Galeri Viral Liste İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve güneydoğu bölgelerinde yağışlar beklenirken, bazı yerlerde yoğun kar yağışı yaşanacak. Fırtına şiddetinde esecek rüzgarlar sıcaklıkları 4-10 derece düşürecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 07:13
İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı kapsamında İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel şiddetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının İstanbul'da etkisini artıracağını ve 13-14 Şubat'ta daha güçlü bir kar yağışı yaşanacağını bildirdi.

İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Ülke Genelinde Soğuk ve Yağışlı Hava Hakim Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısında yağış bekleniyor.

Yağışlar, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur şeklinde olacak. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, bazı kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı bölgeleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Rüzgar Fırtına Şiddetinde Esecek

Rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60 km/sa, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Sıcaklıklar Hızla Düşecek

Kuvvetli kuzeyli rüzgarın etkisiyle hava sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşanacak. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece arasında sıcaklık düşüşü tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Meteorolojiden Kritik Uyarılar

➡ Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalara, buzlanma ve dona karşı dikkatli olunmalı.

➡ Fırtına Uyarısı

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

➡ Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülebilir.

SON DAKİKA