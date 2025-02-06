İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Meteorolojiden Kritik Uyarılar
➡ Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalara, buzlanma ve dona karşı dikkatli olunmalı.
➡ Fırtına Uyarısı
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.
➡ Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülebilir.