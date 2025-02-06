İstanbullular dikkat: Kutup soğukları geldi! Kuvvetli kar yağışı ve fırtına… Meteoroloji 17 ili peş peşe uyardı

Ülke Genelinde Soğuk ve Yağışlı Hava Hakim Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısında yağış bekleniyor.

Yağışlar, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur şeklinde olacak. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, bazı kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı bölgeleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.