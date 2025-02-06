6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

"6 Şubat 2023, tarihin en acı günlerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyor, acılı ailelere sabır diliyoruz. Türkiye olarak her zaman depremzedelerimizin yanında olacağız. Unutmadık, unutmayacağız."

"İki yıl önce bugün, yüreğimizi dağlayan bir felaket yaşadık. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizi etkileyerek binlerce vatandaşımızı kaybettik. O günden bu yana kayıplarımızı anıyor, geride kalanlara güç diliyoruz. Birlikte daha güçlü bir Türkiye için bir aradayız."