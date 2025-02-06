Viral Galeri Viral Liste 6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, acı dolu iki yılın ardından anılmaya devam ediyor. Depremin üzerinden tam iki yıl geçerken, kayıpları anmak ve "Unutmadık" mesajı vermek isteyen vatandaşlar, resimli, siyah kurdeleli taziye mesajları arayışına girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:33
6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

Türkiye, 6 Şubat 2023'teki büyük felakette hayatını kaybedenleri anmak için birleşiyor. 2025 yılıyla birlikte, deprem şehitlerinin hatırlanması ve depremzedelere moral verilmesi amacıyla sosyal medyada taziye mesajları paylaşılıyor. Bu anlamlı günde paylaşabileceğiniz anlamlı taziye mesajları haberimizde...

6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

"6 Şubat 2023'te kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyoruz."

"Yüzyılın felaketinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz."

6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

"6 Şubat, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Kaybettiğimiz canları unutmuyor, acılarını paylaşıyoruz."

"Depremde kaybettiklerimize rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz."

6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

"6 Şubat 2023, tarihin en acı günlerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyor, acılı ailelere sabır diliyoruz. Türkiye olarak her zaman depremzedelerimizin yanında olacağız. Unutmadık, unutmayacağız."

"İki yıl önce bugün, yüreğimizi dağlayan bir felaket yaşadık. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizi etkileyerek binlerce vatandaşımızı kaybettik. O günden bu yana kayıplarımızı anıyor, geride kalanlara güç diliyoruz. Birlikte daha güçlü bir Türkiye için bir aradayız."

6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları

"6 Şubat 2023, yüreğimizi parçalayan bir gün olarak hafızalarımızda kalacak. Depremde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, acılı ailelere başsağlığı diliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve bu acıların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle mücadele edeceğiz."

"6 Şubat 2023'te kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Birlikte acıyı paylaşıyor, daha güçlü bir Türkiye için umutla ilerliyoruz."

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