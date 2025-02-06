6 Şubat depremi anma mesajları 2025 | Unutmadık, Unutmayacağız! 6 Şubat depremi uzun ve kısa taziye mesajları
6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, acı dolu iki yılın ardından anılmaya devam ediyor. Depremin üzerinden tam iki yıl geçerken, kayıpları anmak ve "Unutmadık" mesajı vermek isteyen vatandaşlar, resimli, siyah kurdeleli taziye mesajları arayışına girdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:33