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İstanbul'da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da kurban pazarları da gündeme geldi. 6 Haziran'da idrak edilecek bayram öncesi, kurbanlık satış yerlerinde hazırlıklar hız kazandı. Resmi tebliğe göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kente girişine bayramdan 15 gün önce izin verilecek. Denetimlerde kurban şartlarına uymayan hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenecek pazar alanlarına bilgilendirme afişleri asılacak. Peki İstanbul'da kurban pazarları kuruldu mu? Kurbanlıklar ne zaman geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:57
İstanbul’da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek bayram öncesinde, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 22 Mayıs itibarıyla başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan sevkiyatlarını kontrol altına almak için denetimlerini artırdı.

İstanbul’da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Kuzey Marmara'da Yoğun Denetim

Hayvan girişlerinin başladığı ilk saatlerde, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda yapılan denetimler dikkat çekti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, burada yaptığı açıklamada sevk işlemlerinin 7/24 esasına göre kontrol edildiğini vurguladı.

Parıldar, "Veteriner hekimlerimiz, teknik personelimiz ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte sevkiyatları yakından takip ediyoruz. Sadece bu noktada değil, beş ayrı kontrol noktasında belge ve sağlık denetimleri yapılıyor. Hayvanların İstanbul'a girişine ancak tüm evrakları eksiksiz olanlara izin veriyoruz" dedi.

İstanbul’da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

2024 Verileri Rehber Oluyor

Geçtiğimiz yıl İstanbul'a toplamda 68 bine yakın büyükbaş, 68 bine yakın da küçükbaş hayvan sevki yapıldığını hatırlatan Parıldar, 2025 için de benzer bir tablo beklendiğini söyledi. 2024'te yapılan denetimlerde binin üzerinde araç kontrol edilirken, yüzde 10'unun evraklarında eksiklik tespit edilerek işlem uygulandı. Bu yıl da aynı titizlikle sürecin sürdürüleceğini ifade eden Parıldar, yetiştiricilere "evrak ve sağlık belgelerini mutlaka eksiksiz tamamlamaları" uyarısında bulundu.

İstanbul’da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Tarım Cebimde Uygulamasıyla Sorgulama İmkanı

Parıldar, vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanmaları çağrısında bulundu. Uygulama sayesinde kurbanlıkların kulak küpe numaralarıyla yaş, ırk, aşı durumu ve sevk belgeleri kolayca görüntülenebiliyor. Parıldar, "Vatandaşlarımız bu uygulamayla kurbanlık hayvanın tüm geçmişine ulaşabiliyor. Alım yapmadan önce mutlaka sorgulama yapılmasını öneriyoruz" dedi.

İstanbul’da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Kurban Pazarları Açıldı

İstanbul'da kurban satış yerleri 22 Mayıs itibarıyla kurbanlıklarını almaya başlayan vatandaşlara kapılarını açtı. Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'da kurulan hayvan pazarları, hem alıcıları hem satıcıları ağırlamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm satış alanlarında bilgilendirme afişleri ve sağlık kontrollerine yönelik yönlendirmeler de yer alıyor.

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