İstanbul’da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Kuzey Marmara'da Yoğun Denetim

Hayvan girişlerinin başladığı ilk saatlerde, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda yapılan denetimler dikkat çekti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, burada yaptığı açıklamada sevk işlemlerinin 7/24 esasına göre kontrol edildiğini vurguladı.

Parıldar, "Veteriner hekimlerimiz, teknik personelimiz ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte sevkiyatları yakından takip ediyoruz. Sadece bu noktada değil, beş ayrı kontrol noktasında belge ve sağlık denetimleri yapılıyor. Hayvanların İstanbul'a girişine ancak tüm evrakları eksiksiz olanlara izin veriyoruz" dedi.