İstanbul'da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?
Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da kurban pazarları da gündeme geldi. 6 Haziran'da idrak edilecek bayram öncesi, kurbanlık satış yerlerinde hazırlıklar hız kazandı. Resmi tebliğe göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kente girişine bayramdan 15 gün önce izin verilecek. Denetimlerde kurban şartlarına uymayan hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenecek pazar alanlarına bilgilendirme afişleri asılacak. Peki İstanbul'da kurban pazarları kuruldu mu? Kurbanlıklar ne zaman geliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:57