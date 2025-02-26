Viral Galeri Viral Liste İstanbul'da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM'den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

İstanbul'da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM'den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, ülkemizin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve bazı iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yetkililer Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:09
İstanbul’da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM’den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi beklenirken, bazı bölgelerde yağışlar ve sisli hava etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve sis konusunda vatandaşları uyarıyor. İşte bölge bölge detaylı hava durumu…

İstanbul’da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM’den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Sibirya Soğukları İstanbul'da Etkili Oldu

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının güçlü bir şekilde Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Tek, "Deniz suyu sıcaklıkları 8 dereceye kadar düştü. Geçmiş yıllara baktığımızda, İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı bu seviyeye indiğinde karın zeminde tutunduğunu görüyoruz. Nitekim öyle de oldu. Kar yağışı İstanbul'da yüzünü gösterdi ve zeminde birikintiler oluştu" dedi.

İstanbul’da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM’den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Ancak bu sistemin artık etkisini kaybettiğini vurgulayan Tek, "Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Marmara Bölgesi genelinde güneşli ya da yağmurlu bir hava hakim olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM’den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Akdeniz Üzerinden Yeni Sistem Geliyor

Soğuk hava dalgasının ülkeyi terk etmek üzere olduğunu dile getiren Adil Tek, Akdeniz'den gelen yeni bir hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. "Bu sistem, bazı bölgelerde kar yağışına neden olabilir. Özellikle Antalya ve Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Ayrıca Kaz Dağları'nda da kar ihtimali yüksek. Eskişehir ve Kütahya'da da kar yağışı beklentisi var" dedi.

İstanbul’da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM’den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Mart Ayında Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mart ayının ilk iki haftasına dair hava tahminlerini paylaştı. İşte gün gün beklenen hava durumu:

1-2 Mart: İstanbul ve çevresinde kapalı bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış ihtimali yüksek.

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