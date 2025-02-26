İstanbul’da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM’den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...

Akdeniz Üzerinden Yeni Sistem Geliyor

Soğuk hava dalgasının ülkeyi terk etmek üzere olduğunu dile getiren Adil Tek, Akdeniz'den gelen yeni bir hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. "Bu sistem, bazı bölgelerde kar yağışına neden olabilir. Özellikle Antalya ve Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Ayrıca Kaz Dağları'nda da kar ihtimali yüksek. Eskişehir ve Kütahya'da da kar yağışı beklentisi var" dedi.