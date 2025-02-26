İstanbul'da bugün hava durumu: Bahar beklerken yeni yağış dalgası geliyor! MGM'den uyarı: Buzlanma ve çığ tehlikesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, ülkemizin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve bazı iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yetkililer Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 07:09