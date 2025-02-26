AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı. Normalde 21 Şubat'ta sona erecek olan kayıt işlemleri için yeni bir tarih belirlendi. Öğrenciler, ders seçimi yaparak ve kayıt yenileme ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Ödeme işlemleri kredi/banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek, ücret ne kadar?
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Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:30