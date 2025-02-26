AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

Kayıt Yenileme Ne Zaman Bitiyor?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre kayıt yenileme süresi uzatıldı ve öğrenciler işlemlerini 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek ve kayıt yenileme hakkı sona erecek.