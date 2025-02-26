Viral Galeri Viral Liste AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı. Normalde 21 Şubat'ta sona erecek olan kayıt işlemleri için yeni bir tarih belirlendi. Öğrenciler, ders seçimi yaparak ve kayıt yenileme ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Ödeme işlemleri kredi/banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek, ücret ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:30
AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde. Normal şartlarda 21 Şubat'ta sona ermesi beklenen kayıt yenileme işlemleri üniversite tarafından uzatıldı. Ders seçimi ve ücret ödemesiyle tamamlanan kayıt yenileme işlemlerinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar var. İşte AÖF kayıt yenileme süreciyle ilgili tüm ayrıntılar...

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

Kayıt Yenileme Ne Zaman Bitiyor?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre kayıt yenileme süresi uzatıldı ve öğrenciler işlemlerini 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek ve kayıt yenileme hakkı sona erecek.

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

AÖF Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile gerçekleştirebilir. Bunun için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak "Ders Ekle/Sil" butonundan seçim yapmaları gerekiyor. Ancak unutulmamalıdır ki ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmaz ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemez.

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

AÖF Kayıt Yenileme Ücreti ve Ödeme Yöntemleri
Kayıt yenileme ücreti, öğrencinin seçtiği derslere göre değişiklik gösterebilir. Ödeme bilgileri Ders Seçimi Sayfası veya Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası üzerinden görüntülenebilir. Öğrenciler, belirlenen ücretleri şu yöntemlerle ödeyebilir:

Kredi kartı/banka kartı ile online ödeme

Ziraat Bankası ATM'leri (kartlı veya kartsız işlem)

Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden havale/EFT

Ödemelerin 27 Şubat 2025 saat 22.00'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Aksi halde kayıt yenileme hakkı kaybedilecek.

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücreti ne kadar?

Ders Seçimi ve Ücret Farkı Ödemeleri

Kayıt yenileme süreci içinde öğrenciler, ödedikleri ücretin altında kalmamak şartıyla ders ekleyip çıkarabilir. Eğer yeni ders eklenirse oluşan ücret farkı 25 Mart - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında ödenebilir. Bu tarihten sonra gecikme faizi uygulanacaktır.

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