Viral Galeri Viral Liste İstanbul'a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

İstanbul'a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji yetkilileri Suriye üzerinden gelen toz bulutunun Türkiye'nin güney bölgelerinde etkili olacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in yaptığı açıklamaya göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yoğun toz taşınımı görülecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:24
İstanbul’a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken bazı bölgelerde rüzgar, sis ve çığ riski gibi olumsuz hava koşulları etkili olabilir. İşte detaylı bölge raporu...

İstanbul’a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Suriye'den Gelen Toz Bulutu Üç Gün Boyunca Etkili Olacak

Suriye üzerinden gelen toz bulutunun, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üç gün boyunca etkili olacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Hangi İllerde Etkili Olacak?

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımının perşembe günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

Macit, "Yağış olmadığı için tozlar, çamura dönüşmeyecek ancak hava kalitesinde düşüş yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

İstanbul’a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Hava Durumu Genel Görünümü

Türkiye genelinde yağışsız bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji uzmanları hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle bahara adım attığımız şu günlerde sıcaklık farklarına bağlı sağlık sorunlarına neden olabilir.

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