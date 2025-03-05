İstanbul'a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu
Meteoroloji yetkilileri Suriye üzerinden gelen toz bulutunun Türkiye'nin güney bölgelerinde etkili olacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in yaptığı açıklamaya göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yoğun toz taşınımı görülecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:24