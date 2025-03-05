İstanbul’a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu

Hava Durumu Genel Görünümü

Türkiye genelinde yağışsız bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.