İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Petrolün yükselişi fiyatları nasıl etkiliyor?
Finans Analisti İslam Memiş, gram ve ons altındaki geri çekilmeleri değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını belirten Memiş, yatırımcıları bekleyen kritik süreci anlattı.
Finans Analisti İslam Memiş, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının küresel piyasalardaki seyrini analiz eden Memiş, ons altının 4.566 dolara, gram altının ise 6.633 liraya gerilediğini belirtti.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerindeki baskısına dikkat çeken Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları öncesinde yatırımcıları kritik seviyeler konusunda uyardı.
ALTIN FİYATLARINDA PETROL BASKISI
Yeni haftanın piyasalarda hareketli başladığını belirten İslam Memiş, "Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı, ons altın 4.566 dolar seviyesine kadar geriledi, gram altın ise şu anda 6.633 lira seviyesinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.
Petrol fiyatlarındaki artışın altın üzerindeki etkisine değinen Memiş, "Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte altın baskı altında kalmaya devam ediyor, Brent petrolün varil fiyatı 113 dolara kadar yükseldi" sözleriyle durumu aktardı.
OPEC VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR
Küresel piyasalarda enerji ve siyaset eksenli gelişmelerin fiyatlamalara yansıdığını ifade eden Memiş, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC üyeliğinden çıkma haberi petrol fiyatlarında etkili oldu, 113 dolar seviyesindeki petrol; altın, gümüş ve diğer endüstriyel metalleri baskı altında bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.