İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Petrolün yükselişi fiyatları nasıl etkiliyor?

Jeopolitik risklerin de masada olduğunu hatırlatan Memiş, "ABD-İran gerilimi burada belirsizliği artırmaya devam ediyor. OPEC üyelerinden gelen kararlar petrol fiyatlarını yükseltirken, değerli metallerde bir geri çekilme yaşanıyor" şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR Bu haftanın ekonomi takviminin oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu akşam Fed'in, Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Muhtemelen faizlerde bir değişikliğe gidilmeyecek ancak başkanların enerji krizi ve jeopolitik gerilimlerle ilgili vereceği mesajlar çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. Piyasalardaki genel havayı özetleyen Memiş, "Uluslararası piyasalarda petrolün getirdiği enflasyon baskısıyla değerli metaller satış baskısında yoluna devam ediyor" dedi.

BAE'NİN AYRILIK KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR Öte yandan OPEC'in üçüncü büyük üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 1 Mayıs itibarıyla gruptan ayrılmasının yalnızca üretim kapasitesini değil grup içi dengeleri de değiştirerek OPEC'in petrol piyasası üzerindeki etkisini zayıflatacağı öngörülüyor. Norveç merkezli araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon, BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararının bir kırılmaya işaret ettiğini belirterek, kararın OPEC'in piyasa üzerindeki etkisini zayıflatabileceğini söyledi.

Leon, BAE'nin Suudi Arabistan'la birlikte OPEC'te anlamlı düzeyde yedek üretim kapasitesine sahip az sayıdaki üyeden biri olduğunu, bu kapasitenin ise grubun piyasa üzerindeki etkisini sağlayan temel mekanizma olduğunu belirtti. Bu ayrılığın kısa vadede etkisinin Hürmüz Boğazı'nda devam eden aksaklıklar nedeniyle sınırlı kalabileceğini ifade eden Leon, uzun vadede ise bunun yapısal olarak daha zayıf bir OPEC anlamına geleceğini vurguladı.