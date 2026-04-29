İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Petrolün yükselişi fiyatları nasıl etkiliyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber

Finans Analisti İslam Memiş, gram ve ons altındaki geri çekilmeleri değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını belirten Memiş, yatırımcıları bekleyen kritik süreci anlattı.

Finans Analisti İslam Memiş, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının küresel piyasalardaki seyrini analiz eden Memiş, ons altının 4.566 dolara, gram altının ise 6.633 liraya gerilediğini belirtti.

ALTIN VE PETROLDE NELER OLUYOR?
Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerindeki baskısına dikkat çeken Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları öncesinde yatırımcıları kritik seviyeler konusunda uyardı.

ALTIN FİYATLARINDA PETROL BASKISI

Yeni haftanın piyasalarda hareketli başladığını belirten İslam Memiş, "Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı, ons altın 4.566 dolar seviyesine kadar geriledi, gram altın ise şu anda 6.633 lira seviyesinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki artışın altın üzerindeki etkisine değinen Memiş, "Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte altın baskı altında kalmaya devam ediyor, Brent petrolün varil fiyatı 113 dolara kadar yükseldi" sözleriyle durumu aktardı.

OPEC VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Küresel piyasalarda enerji ve siyaset eksenli gelişmelerin fiyatlamalara yansıdığını ifade eden Memiş, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC üyeliğinden çıkma haberi petrol fiyatlarında etkili oldu, 113 dolar seviyesindeki petrol; altın, gümüş ve diğer endüstriyel metalleri baskı altında bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU: FİYATLAR NEDEN BASKILANIYOR?
Jeopolitik risklerin de masada olduğunu hatırlatan Memiş, "ABD-İran gerilimi burada belirsizliği artırmaya devam ediyor. OPEC üyelerinden gelen kararlar petrol fiyatlarını yükseltirken, değerli metallerde bir geri çekilme yaşanıyor" şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Bu haftanın ekonomi takviminin oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu akşam Fed'in, Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Muhtemelen faizlerde bir değişikliğe gidilmeyecek ancak başkanların enerji krizi ve jeopolitik gerilimlerle ilgili vereceği mesajlar çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. Piyasalardaki genel havayı özetleyen Memiş, "Uluslararası piyasalarda petrolün getirdiği enflasyon baskısıyla değerli metaller satış baskısında yoluna devam ediyor" dedi.

BAE'NİN AYRILIK KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Öte yandan OPEC'in üçüncü büyük üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 1 Mayıs itibarıyla gruptan ayrılmasının yalnızca üretim kapasitesini değil grup içi dengeleri de değiştirerek OPEC'in petrol piyasası üzerindeki etkisini zayıflatacağı öngörülüyor. Norveç merkezli araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon, BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararının bir kırılmaya işaret ettiğini belirterek, kararın OPEC'in piyasa üzerindeki etkisini zayıflatabileceğini söyledi.

Leon, BAE'nin Suudi Arabistan'la birlikte OPEC'te anlamlı düzeyde yedek üretim kapasitesine sahip az sayıdaki üyeden biri olduğunu, bu kapasitenin ise grubun piyasa üzerindeki etkisini sağlayan temel mekanizma olduğunu belirtti. Bu ayrılığın kısa vadede etkisinin Hürmüz Boğazı'nda devam eden aksaklıklar nedeniyle sınırlı kalabileceğini ifade eden Leon, uzun vadede ise bunun yapısal olarak daha zayıf bir OPEC anlamına geleceğini vurguladı.

