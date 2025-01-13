Viral Galeri Viral Liste İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

Her yıl yüz binlerce iş kazasının yaşandığı, binlerce çalışanın yaralandığı veya hayatını kaybettiği Türkiye'de, iş kazası geçiren bir çalışan için izlenmesi gereken yollar, haklar ve cezai düzenlemeler 2025 yılı itibarıyla önemli değişikliklere uğradı. Peki iş kazası geçiren bir işçi ne yapmalı? Hastane masrafları kim tarafından ödenir? Geçici iş göremezlik ödeneği 2025'te ne kadar oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:14
İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

2025 yılı itibarıyla, geçici iş göremezlik ödeneği miktarlarında yeni düzenlemelere gidildi. Yatarak tedavi gören sigortalılar için en düşük günlük ödenek 433,43 TL, ayakta tedavi görenler için ise 577,90 TL olarak belirlendi. Ayrıca, sigortalının yüzde 100 oranında iş göremezliği durumunda sürekli iş göremezlik geliri 866,85 TL olarak uygulanacak. İş kazaları ve çalışma güvenliği ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Önder Yılmaz'ın haberi...

İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

İş Kazası Geçiren Çalışan Ne Yapmalı?

İş kazası geçiren bir çalışanın öncelikle işverene durumu bildirmesi gerekiyor. İlgili bildirim, işverenin kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) üç iş günü içerisinde yapılmalı. Sigortalı çalışanın kendi adına ve hesabına çalıştığı durumlarda, kazayı kendisi de bildirebilir. SGK'ya yapılan bildirimin ardından, kazanın iş kazası olup olmadığı tespit edilir.

İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

İş Kazası Sonrası Çalışan Hakları

İş kazası geçiren bir çalışan, geçici iş göremezlik ödeneği hakkına sahiptir. Ayrıca, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında kaybı durumunda sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Ölen sigortalının hak sahiplerine ise gelir bağlanır ve kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir. Cenaze ödeneği de ölen sigortalının yakınlarına ödenir.

İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

Hastane Masraflarını Kim Öder?

İş kazası geçiren bir çalışanın sağlık hizmetlerinden yararlanması için işverenin sağlık hizmetlerini derhal sağlaması gerekmektedir. İşveren tarafından yapılan sağlık hizmeti giderleri, belgelerle kanıtlanarak SGK tarafından karşılanır.

İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

Geçici İş Göremezlik Ödeneği 2025'te Ne Kadar Oldu?

İş kazası nedeniyle geçici olarak çalışamayan sigortalılar, 2025 yılı itibarıyla geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanacaktır. Yatarak tedavi gören sigortalılar için günlük en düşük ödenek 433,43 TL, ayakta tedavi görenler için ise 577,90 TL olarak belirlenmiştir.

SON DAKİKA