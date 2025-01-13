İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?
Her yıl yüz binlerce iş kazasının yaşandığı, binlerce çalışanın yaralandığı veya hayatını kaybettiği Türkiye'de, iş kazası geçiren bir çalışan için izlenmesi gereken yollar, haklar ve cezai düzenlemeler 2025 yılı itibarıyla önemli değişikliklere uğradı. Peki iş kazası geçiren bir işçi ne yapmalı? Hastane masrafları kim tarafından ödenir? Geçici iş göremezlik ödeneği 2025'te ne kadar oldu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:14