İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?

2025 yılı itibarıyla, geçici iş göremezlik ödeneği miktarlarında yeni düzenlemelere gidildi. Yatarak tedavi gören sigortalılar için en düşük günlük ödenek 433,43 TL, ayakta tedavi görenler için ise 577,90 TL olarak belirlendi. Ayrıca, sigortalının yüzde 100 oranında iş göremezliği durumunda sürekli iş göremezlik geliri 866,85 TL olarak uygulanacak. İş kazaları ve çalışma güvenliği ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Önder Yılmaz'ın haberi...