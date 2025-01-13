AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi
2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve sınav yerlerine dair beklenen duyuru nihayet geldi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler için sınav merkezi tercihleri 12 Ocak itibarıyla tamamlanırken, İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan açıklamaya göre bütünleme sınavları şubat ayında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:05