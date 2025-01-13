Viral Galeri Viral Liste AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve sınav yerlerine dair beklenen duyuru nihayet geldi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler için sınav merkezi tercihleri 12 Ocak itibarıyla tamamlanırken, İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan açıklamaya göre bütünleme sınavları şubat ayında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:05
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi AUZEF, 2025 yılı için bütünleme sınavlarının tarihlerini açıkladı. Final ve vize sınavlarında beklediği başarıyı elde edemeyen öğrenciler için telafi imkânı sunuluyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılındaki AUZEF bütünleme sınavları, 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav, başarılı olamayan ya da koşullu geçiş yapan öğrenciler için son bir fırsat olacak.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

Bütünleme Sınavı Nerede Yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavlarının yeri ve oturumlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav yerlerinin, sınav tarihinden 15 gün önce açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav yerlerini AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile öğrenebilecekler. Ancak, sınav merkezine yerleştirme işlemleri, 12 Ocak'a kadar alınan merkezi tercihlerin ardından yapılacak.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

Bütünleme Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2025 AUZEF bütünleme sınavı, 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavlar, cumartesi günü sabah ve öğle oturumları ile pazar sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 veya 4 oturumda yapılacak. Her oturumun saati ise Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilen saat dilimlerine göre düzenlenecek. Öğrenciler, hangi dersin hangi oturumda yapılacağını bu belgeden öğrenebilecekler.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

Sınav Oturumlarına Katılım ve Gereklilikler

AUZEF bütünleme sınavlarında, sınav oturumları, öğrencilere, ders programına göre atanacak. Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salona, yalnızca bu belgede belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınacak. Sınav salonlarına cep telefonu ile girmek kesinlikle yasak. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve sorulara cevap vermek için 30 dakika süre tanınacak.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

Koşullu Başarı Durumunda Ne Olacak?

Bütünleme sınavı, koşullu başarı (DD ve DC) alan öğrenciler için de önemli. Bu öğrenciler, başarı notlarını yükseltmek için sınavlara katılacaklar. Ancak, bu sınavda başarısız olurlarsa (FF), dersin notu son girdiği sınavına göre belirlenmiş olacak ve başarılı olamadıkları dersler için FF harf notu geçerli olacak. Öğrencilerin, hangi dersin hangi oturumda olacağını öğrenmeleri için Sınav Giriş Belgesi'ni takip etmeleri önemlidir.

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