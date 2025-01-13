AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi

Koşullu Başarı Durumunda Ne Olacak?

Bütünleme sınavı, koşullu başarı (DD ve DC) alan öğrenciler için de önemli. Bu öğrenciler, başarı notlarını yükseltmek için sınavlara katılacaklar. Ancak, bu sınavda başarısız olurlarsa (FF), dersin notu son girdiği sınavına göre belirlenmiş olacak ve başarılı olamadıkları dersler için FF harf notu geçerli olacak. Öğrencilerin, hangi dersin hangi oturumda olacağını öğrenmeleri için Sınav Giriş Belgesi'ni takip etmeleri önemlidir.