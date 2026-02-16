Defne Joy Foster’ın annesinden FETÖ iddiası: Kızımın ölüm dosyasını FETÖ kapattı

Kızınızla en son ne zaman konuşmuştunuz?

Öldüğü gün konuşmuştum. Beni aramıştı. 'Anneciğim nasılsın? Seni çok seviyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? demişti. Beni her gün arar, halimi hatırımı sorardı yavrum.

Torununuzla görüşüyor musunuz peki?

Üvey annesi (Beyza Dankal), önce kızımın kocasını aldı sonra oğlunu aldı, şimdi de Amerika'ya gittiler. Zaten kızımla evliyken damadımla (İlker Yasin Solmaz) ilişkisi varmış. Kızım yaşarken zaten kocası bu kadınla birlikteymiş. Defne'nin son günlerinde kalbi kırık gibiydi. Bana açık açık bir şey söylemedi ama ben hissediyordum. Ben Bodrum'dayım o zaman. Onların da Bodrum'da yaşadıkları dönemde torunumu bana göstermiyorlardı. Arabayla evime 5 dakika mesafede oturuyorlardı.

"TORUNUMUN YÜZÜNE HASRET KALDIM" Şimdi evli olduğu kadın, torunum Can Kılıç'la ilişki kurmamı engelledi. Defne yaşarken torunuma ben bakıyordum. Öldükten sonra bu kadın yüzünden torunumu göremez oldum. Şimdi de torunumla beni telefonda bile görüştürmüyorlar. Beni tanımıyor torunum. Torunuma o kadın yüzünden ulaşamıyorum. Defne'nin kocası da kızımın davasıyla hiç ilgilenmedi, her şeyden uzak durdu. Bir tek ben kızım için adalet mücadelesi verdim. Defne çok çalışkandı. Evi, bankada parası, altınları vardı. Varlıklıydı. Hepsini kocası aldı. Kızım kocasına çalışmış resmen. Malı mülkü aldı, bari torunumla arama girmeselerdi. Torunumun yüzüne hasret kaldım.

Mahkeme süreci için neler söylemek istersiniz?

Mahkeme sürecinde hakim beni doğru düzgün konuşturmadı bile. Ben mahkemede isyan etmiştim, 'Siz evlat kaybının ne olduğunu biliyor musunuz?' dedim hakime. O da bana 'Sus' dedi. Beni mahkeme salonundan atmak da istedi.

Avukatımız Ersan Taştekin'di. Çok mücadele etti, kızımın ölümü tüm yönleriyle ortaya çıksın diye. Avukatı da yaşlı değildi, şüpheli şekilde öldü.