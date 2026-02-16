Defne Joy Foster’ın annesinden FETÖ iddiası: Kızımın ölüm dosyasını FETÖ kapattı
15 yıl önce hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının ölümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatice Foster, kızının hayatını kaybettiği gece gittiği evde bazı isimlerin bulunduğunu belirtirken, Ahmet Altan'ın oğlu Mehmet Altan'ın evinde Tolga Karel'in de olduğunu iddia etti. Foster, "Kızım Türkiye'de terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. FETÖ talimat verip, kızımı öldürtmüş bile olabilir." dedi.
2011 yılında hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, aradan geçen 15 yılın ardından sessizliğini bozdu. Foster, kızının vefatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hatice Foster, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a yaptığı özel açıklamalarda, kızının ölümüne dair yıllardır içinde taşıdığı soru işaretlerini anlattı.
Astım ilaçlarını alkolle alması nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirten acılı anne, o geceye dair iddialarda da bulundu.
Kızınızın vefat ettiğini nasıl öğrendiniz? Bize o geceyi anlatır mısınız?
Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Kızım İstanbul'daydı. Kızımın vefatını haberlerde gördüm. O gece kocasıyla Taksim'e gitmişler önce. Sonra iki kız arkadaşı, Defne'yi Fransız Sokağı'na çağırıyor. Eşi gelmiyor, Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış.
İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler.
"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ÖRT BAS ETMEYE ÇALIŞTILAR"
Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı.