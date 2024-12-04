Viral Galeri Viral Liste İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

Bir televizyon programına konuk olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, rahatsızlanarak programdan ayrılmak zorunda kaldı. Televizyonda yayınlanan bu anların ardından, izleyiciler, Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında endişelenmeye başladı. Birçok kişi, "İlber Ortaylı hasta mı?" sorusunu gündeme getirerek durumun ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 08:01
İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

Canlı yayında fenalaşan İlber Ortaylı, tansiyonunun yükseldiğini ve ateşinin çıkacağını belirterek, "Başka bir zaman devam edelim" diyerek programı sonlandırdı. Bu gelişme, izleyicilerde büyük bir merak uyandırırken, "İlber Ortaylı hasta mı?" ve "İlber Ortaylı'nın hastalığı ne?" soruları gündeme geldi. İşte İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler…

İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

Sağlık Durumundaki Belirtiler Programı Etkiledi

Program öncesinde, Ortaylı'nın ateşinin yükseldiği ve tansiyonunun arttığı tespit edilmişti. Okan Bayülgen ve ekibi, ünlü tarihçinin sağlık durumunu dikkatle izlemeye devam ederken, Ortaylı baş dönmesi yaşamaya başladı. Durumu daha da kötüleşen Ortaylı, programdan ayrılmak zorunda kaldı. Bayülgen, hocasına istirahat etmesi için yardımcı olurken, Ortaylı sağlık ekibi eşliğinde programa veda etti.

İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında Bayülgen, programdan sonra yaptığı açıklamada, "Programa geldiğinde ateşi çıkacak gibi belirtiler gösteriyordu, tansiyonuna baktık, yükselmişti. Ancak programa devam etmek için ısrar etti. Biz de arkadaşlarımızla onun sağlık durumunu takip ettik. Baş dönmesi başlamasından sonra, hocama istirahat etmesi için yardımcı olduk" şeklinde konuştu. Bayülgen, Ortaylı'nın sağlığına en iyi şekilde özen gösterdiklerini ve hızla istirahat etmesini sağladıklarını ifade etti.

İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

Sağlık Durumu Henüz Netlik Kazanmadı

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, program sırasında yaşanan bu olay, Ortaylı'nın sağlık sorunlarına dair endişeleri arttırmış durumda. Sevenleri, ünlü tarihçinin bir an önce iyileşmesini dileyerek destek mesajları göndermeye devam ediyor.

İlber Ortaylı hasta mı, ne oldu? Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? İşte hayatı ve kariyeri...

İLBER ORTAYLI KİMDİR, NERELİ?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Annesi Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensup Şefika Ortaylı'dır. Babası da Kırım doğumlu uçak mühendisi Kemal Ortaylı'dır.

İlber Ortaylı'nın Enver, Emeldar ve Nuriye adlarında üç kardeşi bulunmaktadır. İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesinde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında ise Ankara Atatürk Lisesinden mezun olmuştur.

Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitirdi. Burada Tarih bölümünden mezun olan Ortaylı, Şerif Mardin, Halil İnalcık, İlhan Tekeli, Mübeccel Kıray gibi hocaların öğrencisi oldu.

Ortaylı, Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık Hocası ile beraber gerçekleştirdi.

Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler konusu üzerine tez çalışmasını gerçekleştirdi ve bu tez Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor olmasını sağladı.

Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu isimli çalışmasıyla da 1979'da aynı fakültenin doçenti oldu.

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