İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

İstanbul'da gerçekleştirilecek 1532 memur alımı süreci, adaylar tarafından takip ediliyor. Başvurular tamamlandı, şimdi ise gözler sonuçlara ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı ve mülakat sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte başvuru süreci ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi