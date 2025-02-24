Viral Galeri Viral Liste İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

İstanbul'da gerçekleştirilecek 1532 memur alımı süreci, adaylar tarafından takip ediliyor. Başvurular tamamlandı, şimdi ise gözler sonuçlara ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı ve mülakat sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte başvuru süreci ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:32
İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, zabıta, İETT ve İSKİ gibi çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 1532 memur alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tamamlandı. KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek adaylar arasından en yüksek puana sahip olanlar sınavlara çağrılacak.

İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

İBB memur alımı başvuru sonuçları, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Başvuru sürecinde KPSS puanı esas alınarak oluşturulan listeye göre, boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınav aşamasına geçmeye hak kazanacak.

Sınava girmeye hak kazanmayan adaylara bireysel bir bildirim yapılmayacak. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İBB'nin internet sitesini ziyaret ederek bilgilerine ulaşabilecek.

İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınacak?

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecek. Bu belge, adayların kimlik bilgileri, sınav tarihi ve sınav yerini içerecek şekilde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sınava katılacak adayların, belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekecek.

İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

Yazılı ve Mülakat Sınavları Ne Zaman?

785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur alımı için sınav tarihleri netleşti. İşte memur alımı kapsamında gerçekleştirilecek sınavların tarihleri:

İtfaiye Eri Yazılı Sınavı: 26 Şubat 2025

İtfaiye Eri Uygulamalı Sınavı: 3 Mart - 24 Nisan 2025

Zabıta Memuru Yazılı Sınavı: 27 Şubat 2025

Zabıta Memuru Uygulamalı Sınavı: 28 Nisan - 15 Mayıs 2025

Memur Kadroları Sözlü Sınav: 03 Mart - 25 Haziran 2025

İBB 1532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Zabıta ve itfaiye eri alımı sınav tarihleri

İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu nedenle adayların belirlenen tarihlerde ve saatlerde sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Başvuru Şartları ve Detayları İçin Tıklayınız.

SON DAKİKA