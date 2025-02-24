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1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1381 engelli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvurular iki aşamada tamamlanacak. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2025 engelli öğretmen ataması ön başvuru ekranı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:44
1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı engelli öğretmen atama sürecini resmen açıkladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek atamalar için başvurular iki aşamalı olarak alınacak. Adaylar, ilk olarak ön başvuru sürecini tamamlayacak. Ön başvuruların onaylanmasının ardından adaylar, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" kapsamında gerçekleştirilecek atama için başvuru süreci bugün başlıyor. Başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek.

İlk aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında ön başvurular alınacak. İkinci aşamada ise ön başvurusu onaylanan adaylar 16 -28 Nisan 2025 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunacak.

Ön Başvuru Detayları İçin Tıklayınız.

1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Başvuru Şartları Neler?

Engelli öğretmen atamalarına başvurabilmek için adayların belirli kriterleri taşıması gerekiyor. MEB tarafından yayınlanan başvuru şartları ise şu şekilde belirtiliyor:

📍 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

📍 Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

📍 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan EKPSS'den 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

📍 Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

📍 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

📍 Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

📍 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 25'inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

📍 Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

📍 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

📍 Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

📍 Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

📍 Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.

1381 engelli öğretmen atanacak! MEB engelli öğretmen başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda personel.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. İlgili duyurular ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.

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