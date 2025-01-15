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Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM'den geçti mi, tek seferlik mi?

2025 yılının başında Türkiye'nin otomotiv sektöründe hareketlilik devam ediyor. MHP tarafından TBMM'ye sunulan hurda araç alımı ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi teklifi, pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Bu düzenleme, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiriyor. Peki hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:16
Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM’den geçti mi, tek seferlik mi?

MHP tarafından TBMM'ye sunulan hurda araç alımı ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi teklifinin, pazara nasıl yansıyacağı merak konusu. 25 yaş üzeri araç sahipleri ve yerli üretim araç almayı planlayanlar için büyük fırsatlar sunan bu düzenleme, hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli bir dönüşüm vaat ediyor. Peki, bu yasa teklifi hangi şartlarla geçerli olacak?

Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM’den geçti mi, tek seferlik mi?

Hangi Araçlar Kapsamda?

Milliyet'te yer alan habere göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması ve bu araçların yerine sıfır kilometre yerli araç alımına yönelik ÖTV muafiyeti uygulanması bekleniyor.

Fakat bu teşvikten yalnızca bir kez faydalanmak mümkün olacak. Yani, bir vatandaş sadece bir kez bu teşvikten yararlanarak eski aracını hurdaya çıkarıp yerine yeni bir araç alabilecek.

Ayrıca teşvikten yararlanılacak yeni araçların Türkiye'de üretilmiş olması gerektiği de belirtiliyor. Bu şart yerli üretimi teşvik etmeyi ve trafikteki eski araçları çevreci, güvenli araçlarla değiştirmeyi hedefliyor.

Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM’den geçti mi, tek seferlik mi?

12 Model Hangi Araçlar Yerli Üretim Kapsamında?

Yerli üretim araçları kapsayan yasa teklifiyle birlikte 6 farklı markanın toplamda 12 modelinin bu teşvikten yararlanması bekleniyor. Bu modellerin arasında şu araçlar yer alıyor:

🔸Togg T10X
🔸Toyota CH-R

Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM’den geçti mi, tek seferlik mi?

🔸Hyundai Bayon
🔸Hyundai i20
🔸Hyundai i10

Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM’den geçti mi, tek seferlik mi?

🔸Ford Tourneo Custom
🔸Ford E-Transit

🔸Ford Transit
🔸Fiat Fiorino

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