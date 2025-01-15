Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM’den geçti mi, tek seferlik mi?

Hangi Araçlar Kapsamda?

Milliyet'te yer alan habere göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması ve bu araçların yerine sıfır kilometre yerli araç alımına yönelik ÖTV muafiyeti uygulanması bekleniyor.

Fakat bu teşvikten yalnızca bir kez faydalanmak mümkün olacak. Yani, bir vatandaş sadece bir kez bu teşvikten yararlanarak eski aracını hurdaya çıkarıp yerine yeni bir araç alabilecek.

Ayrıca teşvikten yararlanılacak yeni araçların Türkiye'de üretilmiş olması gerektiği de belirtiliyor. Bu şart yerli üretimi teşvik etmeyi ve trafikteki eski araçları çevreci, güvenli araçlarla değiştirmeyi hedefliyor.