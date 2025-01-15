Hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi? Hurda araç indirimi TBMM'den geçti mi, tek seferlik mi?
2025 yılının başında Türkiye'nin otomotiv sektöründe hareketlilik devam ediyor. MHP tarafından TBMM'ye sunulan hurda araç alımı ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi teklifi, pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Bu düzenleme, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiriyor. Peki hurda araç ÖTV indirimi geldi mi, gelecek mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:16