Arkadaşlığınız gerçekten karşılıklı mı? Emin olmanızı sağlayacak 10 işaret

Arkadaşlıklar, hayatta en büyük destekçilerimizdir. Gerçek arkadaşlık, karşılıklı değer ve anlayış üzerine kuruludur. Ancak bazen bu denge bozulabilir. Duygusal tükenmişlik ve tatminsizlik hissi baş gösterebilir. Peki sizin ilişkileriniz gerçekten karşılıklı mı? Hayatınızdaki arkadaşlıkları değerlendirebilmeniz için dikkat etmeniz gereken 10 kritik işaret…

ahaber.com.tr Haber Merkezi