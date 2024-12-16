Her gün 1 kaşık tüketildiğinde bakın ne oluyor? Vücuda etkileri şaşırtıyor

Kalp Sağlığını ve Kolesterol Seviyelerini Korur

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından güçlü bir kaynak olan tahin, kalp sağlığını destekler ve kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Özellikle kahvaltılarda pekmezle birlikte tüketildiğinde, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunar.