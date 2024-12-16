Her gün 1 kaşık tüketildiğinde bakın ne oluyor? Vücuda etkileri şaşırtıyor
Tahin, Türk mutfağının hem lezzet hem de besin değeriyle vazgeçilmezlerinden biridir. Susam tohumlarından elde edilen bu doğal mucize, sağlığa olan faydaları ile dikkat çekiyor. Geleneksel tariflerde helva, humus ve tatlıların başrol oyuncusu olan tahin, aynı zamanda kahvaltıların da olmazsa olmazıdır. Peki, düzenli olarak günde bir kaşık tahin tüketmenin sağlığınıza katkıları neler? İşte tahinin bilinmeyen faydaları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:40