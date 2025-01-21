Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...

Hakimlik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılına girilmesiyle birlikte, hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Ancak henüz Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih duyurulmuş değil. Geçtiğimiz yıl, 2024 yılı için sınav sonuçları 23 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların benzer bir tarihte, yani önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.