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Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hakimlik ve Savcılık sınavı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları'na (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) katılan binlerce aday gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:45
Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavı, binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu zorlu sınav sürecinin ardından, adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...

Hakimlik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılına girilmesiyle birlikte, hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Ancak henüz Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih duyurulmuş değil. Geçtiğimiz yıl, 2024 yılı için sınav sonuçları 23 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların benzer bir tarihte, yani önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Sınav sonuçları, her sınav türü için ayrı ayrı açıklanacak ve ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilecek.

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...

Burada T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler. ÖSYM tarafından yapılan duyurular, adaylara tebliğ hükmünde olacak ve sınav sonuç belgesi posta yoluyla adaylara gönderilmeyecek.

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