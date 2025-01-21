Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Hakimlik sınav sonuç tarihi...
21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hakimlik ve Savcılık sınavı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları'na (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) katılan binlerce aday gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:45