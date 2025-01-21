Akşam yemeğinde bu yiyecekleri yemeyin! Uykunuzu bozabilir, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir

Atıştırmalık Yiyecekler

Cips, simit veya paketli diğer atıştırmalıklar, genellikle sağlıksız yağlar ve yüksek oranda tuz içerir. Bu gıdalar kısa süreli tokluk sağlasa da sabah şişkinlikle uyanmanıza veya su tutulmasına neden olabilir. Daha dengeli bir seçim yapmak istiyorsanız, taze sebzelerle birlikte humus tüketebilir veya yoğurt, granola ve taze meyvelerle hazırladığınız bir kaseyle açlığınızı bastırabilirsiniz. Bu tür besinler sadece daha sağlıklı değil, aynı zamanda uzun süreli tokluk da sağlar.