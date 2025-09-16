GSB 450 PERSONEL ALIMI | 2025 GSB yurt yönetim personeli sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edildi. İlan edilen kadronun üç katı aday sözlü sınavlara davet edilecek ve başarı sırasına göre atamalar tamamlanacak. Peki 2025 GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçları sorgulama ekranı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:42