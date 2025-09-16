Viral Galeri Viral Liste GSB 450 PERSONEL ALIMI | 2025 GSB yurt yönetim personeli sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edildi. İlan edilen kadronun üç katı aday sözlü sınavlara davet edilecek ve başarı sırasına göre atamalar tamamlanacak. Peki 2025 GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçları sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:42
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru sürecini 12 Eylül'de tamamladı. Başvuruların ardından adayların niteliklerinin incelendiği değerlendirme süreci başladı. Bakanlık başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayları değerlendirmeye almayacak.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak, her grup ve il için ilan edilen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla kişi bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava davet edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Eylül ayının son haftasında Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

SÖZLÜ SINAVLARA KİMLER KATILACAK?

Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara çağrılacak. Sözlü sınavlara, ilan edilen kadroların üç katı kadar aday katılacak.

Sınav sürecinde adayların mesleki bilgi seviyesi, bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneği, ifade becerisi, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni ve ikna kabiliyeti gibi kriterler değerlendirilecek. Sözlü sınavlar toplam 100 puan üzerinden puanlanacak.

