Galaksiler arası bir ziyaretçi: Renk ve şekil değiştiren gizemli cisim dünyaya yaklaşıyor!

Son dönemde gerçekleşen "kanlı ay" tutulması sırasında kaydedilen yeni görüntüler, yıldızlar arası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ın Güneş'e yaklaştıkça yeşil bir parıltıya dönüşebileceğini ortaya koydu. Bilim dünyasını şaşırtan bu beklenmedik renk değişimi, Güneş Sistemi dışından gelen kuyruklu yıldızların gizemli kimyası hakkında yeni sorular gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:58
Namibya semalarında, Ay tutulması sırasında gözlemlenen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, geceyi yeşil parıltısıyla aydınlattı. Ancak bu renk değişimi, bilim insanlarını derin bir meraka sürükledi. Eğer kuyruklu yıldızın yapısında bilinen moleküller yoksa, bu gizemli yeşil ışığın kaynağı ne olabilir?

Dünya'ya Yaklaştıkça Gizem Büyüyor

7 Eylül 2025'te gerçekleşen tam ay tutulması sırasında gökyüzü karanlığa bürünürken, Namibya'daki amatör gökbilimciler Michael Jager ve Gerald Rhemann benzersiz bir gözleme imza attı. Ay'ın kararmasını fırsat bilerek 3I/ATLAS'ı görüntüleyen ikili, kuyruklu yıldızın yeşil ışık saçtığını keşfetti.

Mavi, yeşil ve kırmızı ışık filtreleriyle çekilen pozların birleştirilmesi sonucu, cismin gaz açısından zengin koması net şekilde ortaya çıktı. Araştırmalar, bu komanın Güneş'ten uzaklaştığında hızla büyüdüğünü, yaklaşırken ise yavaşladığını gösteriyor. Bilim insanları, bu durumun yüzeyden salınan buz parçacıklarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

3I/ATLAS Neden Önemli?

3I/ATLAS, Güneş Sistemi'nden geçen üçüncü doğrulanmış yıldızlararası kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçti. Yörüngesinin hiperbolik yapısı, bu cismin Güneş'e kütleçekimsel olarak bağlı olmadığını ve büyük ihtimalle başka bir yıldız sisteminden geldiğini gösteriyor. Bu özelliğiyle, Space haberine göre, 'Oumuamua ve 2I/Borisov'dan sonra gökbilimcilere eşsiz bir araştırma fırsatı sunuyor.

Yeşil Parıltının Ardındaki Gizem Ne?

Kuyruklu yıldızların yeşil görünmesinin bilinen nedeni genellikle diatomik karbon (C2) molekülleridir. Arizona'daki Kitt Peak Gözlemevi'nde yapılan son gözlemler ise 3I/ATLAS'ın bu molekül açısından yetersiz olduğunu ortaya koymuştu. Bu durum, "Peki öyleyse yeşil parıltı nereden geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Bir ihtimal, Güneş'in ısısıyla yüzeyin altındaki gizli karbon moleküllerinin açığa çıkması, diğer ihtimal ise bilinmeyen başka moleküllerin güneş ışığı altında parlaması olabileceği belirtiliyor.

Kalahari Çölü'nde çekilen bu görüntü, yalnızca bilimsel bir kayıt değil, evrenin bilinmezliğini gözler önüne seren büyüleyici bir anı da temsil ediyor. Gökbilimciler, 3I/ATLAS'ın hareketini takip etmeye devam ederken, bu yıldızlararası yolcunun uzayın henüz çözülememiş sırlarına ışık tutabileceğini düşünüyor.

