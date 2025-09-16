Galaksiler arası bir ziyaretçi: Renk ve şekil değiştiren gizemli cisim dünyaya yaklaşıyor!

3I/ATLAS Neden Önemli?

3I/ATLAS, Güneş Sistemi'nden geçen üçüncü doğrulanmış yıldızlararası kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçti. Yörüngesinin hiperbolik yapısı, bu cismin Güneş'e kütleçekimsel olarak bağlı olmadığını ve büyük ihtimalle başka bir yıldız sisteminden geldiğini gösteriyor. Bu özelliğiyle, Space haberine göre, 'Oumuamua ve 2I/Borisov'dan sonra gökbilimcilere eşsiz bir araştırma fırsatı sunuyor.