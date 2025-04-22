Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi