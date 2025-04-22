Viral Galeri Viral Liste Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:56
Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Çelik'in verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde yağışlı bir periyot başlıyor. Özellikle hafta ortasından itibaren birçok bölgede gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Kuzeydoğu'da Yağış Kesintisiz Sürecek

Çelik, bugün itibarıyla ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde yağış görüleceğini belirtti. Bu akşam saatlerinden itibaren ise Ege'de kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Ancak asıl yağışlı hava, çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.

"Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağışlar sürecek," diyen Çelik, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da yağışların bir hafta boyunca aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Batı Bölgelerde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Batı bölgelerde ise yağışların çarşamba günü başlayacağını aktaran Çelik, özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli sağanaklar beklendiğini ifade etti. Buna rağmen sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor; hava mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Üç Büyükşehirde Hava Nasıl Olacak?

Ankara'da çarşamba günü itibarıyla gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri de yağışların süreceğini bildiren Çelik, "Salı günü lodos etkisiyle sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. Ancak genel olarak başkentte sıcaklıklar 20-22 derece aralığında kalacak," dedi.

İstanbul'da ise yağışlı hava perşembe günü geliyor. Gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca sürecek ve en yüksek sıcaklıkların 19-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de salı akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişi yaşanacak. Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta boyunca 25 derece dolaylarında kalacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya

Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar için vatandaşlara uyarı yapıldı. Güney ve güneybatıdan esmesi beklenen rüzgarın 30-50 km/saat arasında olacağı ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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