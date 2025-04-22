Tarım Kredi'de 23 Nisan'da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden çocukları sevindirecek bir kampanya geldi. Marketlerin vitrinlerini süsleyen bayrama özel afiş hem ailelerin hem de çocukların ilgisini çekti. Oyuncaklardan atıştırmalıklara kadar pek çok üründe yüzde 40'a varan indirim sunan kampanya özellikle çocuklara hitap eden ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi