Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de 23 Nisan'da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

Tarım Kredi'de 23 Nisan'da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden çocukları sevindirecek bir kampanya geldi. Marketlerin vitrinlerini süsleyen bayrama özel afiş hem ailelerin hem de çocukların ilgisini çekti. Oyuncaklardan atıştırmalıklara kadar pek çok üründe yüzde 40'a varan indirim sunan kampanya özellikle çocuklara hitap eden ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 08:46
Tarım Kredi’de 23 Nisan’da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında avantajlı kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 22-28 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde oyuncaklardan temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde yüzde 40'a varan indirimler öne çıkarken, alışveriş listelerini şekillendirecek aktüel ürünler de raflardaki yerini aldı.

Tarım Kredi’de 23 Nisan’da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

TÜM ÜRÜNLERDE %40'A VARAN İNDİRİMLER!

Oyuncaklar:

Tombul Temizlik Seti ve Arabası (7 parça): 201 TL
Mini Puset Yataklı: 90 TL
City Yarış F1 Seti: 239 TL
Şirin Bebek Pastalı: 252 TL
Hastane Seti (18 cm): 246 TL
Süper Doktor Seti Çantası: 126 TL

Tarım Kredi’de 23 Nisan’da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

22-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ KATKAT FIRSATLAR:

Eti Puf Kakaolu, Renkli 18g/ Hindistan Cevizli 16g: 3,00 TL
Eti Balık Kraker 85g: 11,90 TL

Ülker Sade Çubuk Kraker 40g: 4,00 TL
Ülker Pizza Kraker 76g: 9,50 TL
Ülker Napoliten 33g: 23,90 TL

Tarım Kredi Sade Kremalı Bisküvi 61g: 6,90 TL

Tarım Kredi’de 23 Nisan’da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 85 TL

Tarım Kredi’de 23 Nisan’da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz

Tiryaki Çay 209,90 TL

SON DAKİKA