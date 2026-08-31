Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl olmalı, acil alarm çalarsa ne yapılmalı?
Gemi yolculuklarında acil durum anını beklemeden bazı noktaları bilmek hayat kurtarabilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yolcu gemileri için yayımladığı önerilerde can yeleğinin yeri, acil durum işaretleri, toplanma alanı ve tahliye sırasında izlenecek adımlar öne çıkıyor.
Deniz yolculuklarında güvenlik için en kritik hazırlıklardan biri, acil durum anında ne yapılacağını önceden bilmektir. Yolcu gemilerinde can yeleğinin yeri, alarm işaretlerinin anlamı ve toplanma noktası gibi bilgiler hayati önem taşır. Peki acil bir durumda yolcular hangi adımları izlemeli?
CAN YELEĞİ NEREDE OLMALI?
Acil bir durumda en değerli saniyeler, ekipman aramakla geçirilmemeli. IMO'nun önerisine göre yolcu gemilerinde can yeleklerinin kolay ulaşılabilecek yerlerde bulunması gerekiyor. Özellikle gerekli can yelekleri toplanma veya muster istasyonlarının yakınında değilse, bu bölgelere ek can yelekleri konulması öneriliyor. Böylece acil durumda dağıtım daha hızlı yapılabiliyor.
Can yeleğinin bulunduğu yerin farklı aydınlatma koşullarında görülebilir olması da önemli. Belgede, kabinlerde muhafaza edilen can yeleklerinin konumunun yolcular tarafından kolayca fark edilebilmesine dikkat çekiliyor.
CAN YELEĞİ NASIL OLMALI?
Can yeleğinin yalnızca gemide bulunması yeterli değil. Kullanıcının bedenine uygun olması ve kolay giyilebilmesi gerekiyor. Buna göre can yeleğinin:
- Kullanıcının ağırlığına uygun olması,
- Kolay erişilebilir bir yerde bulunması,
- Yırtık veya hasarlı olmaması,
- Kayış ve tokalarının sağlam olması,
- Vücudu sıkıca kavraması,
- Görüş, işitme, solunum ve hareketleri gereksiz şekilde kısıtlamaması
gerektiği belirtiliyor. Çocuklarda ise yaş ve ağırlık sınırına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yelek çocuğun omuzlarından yukarı çıkmamalı. Gerekli durumlarda daha küçük bir beden veya uygun bir kasık kayışına sahip model tercih edilmeli.
ACİL ALARM ÇALARSA YOLCULAR NE YAPMALI?
Acil durum sırasında panik yerine önceden verilen talimatlara göre hareket edilmesi gerekiyor. IMO'nun önerilerinde yolculara aktarılacak acil durum bilgilerinin bazı temel başlıkları kapsaması isteniyor.
Bu bilgilerin yolcuların anlayabileceği dillerde aktarılması da öneriler arasında bulunuyor. Gerektiğinde acil durum videoları ve yolculara verilebilecek bilgi kartlarından yararlanılması da tavsiye ediliyor.
GEMİYE BİNER BİNMEZ BU NOKTAYI KONTROL EDİN
Yolcuların acil durum anını beklemeden yapabileceği basit kontroller bulunuyor. Gemiye yerleşirken şu noktaların bilinmesi önemli:
IMO da yolcu güvenliği talimatlarında can yeleğinin yeri ve toplanma alanının açık biçimde belirtilmesini özellikle öneriyor.