Deniz yolculuklarında güvenlik için en kritik hazırlıklardan biri, acil durum anında ne yapılacağını önceden bilmektir. Yolcu gemilerinde can yeleğinin yeri, alarm işaretlerinin anlamı ve toplanma noktası gibi bilgiler hayati önem taşır. Peki acil bir durumda yolcular hangi adımları izlemeli?

CAN YELEĞİ NEREDE OLMALI?

Acil bir durumda en değerli saniyeler, ekipman aramakla geçirilmemeli. IMO'nun önerisine göre yolcu gemilerinde can yeleklerinin kolay ulaşılabilecek yerlerde bulunması gerekiyor. Özellikle gerekli can yelekleri toplanma veya muster istasyonlarının yakınında değilse, bu bölgelere ek can yelekleri konulması öneriliyor. Böylece acil durumda dağıtım daha hızlı yapılabiliyor.

Can yeleğinin bulunduğu yerin farklı aydınlatma koşullarında görülebilir olması da önemli. Belgede, kabinlerde muhafaza edilen can yeleklerinin konumunun yolcular tarafından kolayca fark edilebilmesine dikkat çekiliyor.