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Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler

Aile ve çiftler arasındaki huzur, mutlu bir evliliğin temel taşlarından biridir. Ancak zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar, eşler arasında mesafeler oluşturabilir. Huzur ve bereket getiren dualar, aşklar ve ilişkiler arasındaki mesafeyi sıcak ve sevgi dolu bir atmosfere dönüştürebilir. Peki çiftler arasındaki soğukluğu gidermek ve ilişkileri güçlendirmek için hangi dualar okunmalı? İşte aşk ve ilişkiler için okunacak dualar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:28
Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler

Evlilikte ya da nişanlılık döneminde zaman zaman yaşanan sıkıntılar, ilişkilerde soğukluk ve kırgınlık yaratabilir. Ancak, İslam dininde tavsiye edilen bazı dualar, çiftler arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Peygamber Efendimiz'in (SAV) eşlerine gösterdiği sevgi ve hoşgörü, Müslümanlar için yol gösterici niteliktedir. Aile içindeki huzuru sağlamak isteyenler için okunabilecek dualar şunlardır…

Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler

Allahümme Ellif Beyne Kulubina


Okunuşu

Allahümme elif beyne kulubinâ ve aslih zâte beyninâ ve'hdinâ sübüle'sselâmi ve neccinâ mi-ne'z-zulümâti ile'n-nûri ve cennibne'l fevâhişe mâ zahare minhâ ve mâ betane.

Anlamı

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Dâvûd, Salât 182)

Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler

İnsan ruhu, manevi huzur ve içsel dengeye ulaşmak için duaya yönelir. Dualar, kişinin hem içsel dinginliğini sağlarken hem de yaşamına bereket ve kolaylık getirir. Günlük hayatta düzenli olarak okunması tavsiye edilen bazı ayetler, zikirler ve dualar, kişinin ruhsal enerjisini yükseltirken, aynı zamanda manevi bir kalkan oluşturur. İşte her gün okunması önerilen etkili dualar ve zikirler…

Tevbe suresinin 129. Ayetinin günde 7 defa okunması, Bakara Suresi 269. Ayetinin günde 3 kez okunması, Duha Suresi 25. Ayetinin 21 veya 71 defa okunması, Furkan Suresi 74. Ayeti ve Araf Suresi 89. Ayetinin düzenli olarak okunması tavsiye edilmektedir. 41 kez "Bismillahirrahmanirrahim ve Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni" duasını okumak, eşler arasındaki muhabbetin artırılması için önerilen dualardan biridir. Huzur ve mutluluk için ayrıca şu duaların okunması önerilmektedir:

Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler

"Rabbene'ftah beynena ve beyne kavmina bi'l-hakkı ve Etne hayrü'l –fatihin"

Anlamı: "Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen âdil hükmünü ver, (ki haklı haksız açığa çıksın). Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin! (A'raf, 7/89)

"Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab"

Anlamı: Rabbim beni namazı dosdoğru,mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul et. Rabbimiz, kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla. (İbrahim Suresi 40. ve 41. ayet)

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn"

Anlamı: "Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru." okunmalıdır.

Aşk ve ilişkiler için okunacak dualar: Aile huzuru için okunacak zikirler

Eşler Arasındaki Soğukluğu Gideren Esmalar


Evliliğin ve aşkın uzun yıllar sevgi ve huzur içinde devam etmesi için sabır, anlayış ve sevgi kadar, manevi destek de büyük önem taşır. Aile içindeki uyumu korumak için Allah'a yönelerek okunacak bu zikirler, evinizdeki huzurun anahtarı olabilir. Esmâ-i Hüsnâ'nın her biri farklı bir anlam ve etkiye sahiptir. Evlilikte huzuru artırmak ve sevgiyi pekiştirmek için şu Esmalar okunabilir:

"Ya Vedûd celle celâlühû" (Her gün 20 kere)

"Er- Rahmân, Er Rahîm" (Günde 258 defa)

"El-Latif, Ya-Latif" (Her gün 100 defa)

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