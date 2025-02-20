Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

İstanbul'da dünden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı Galatasaray ile Az Alkmaar arasındaki maçın ertelenmesine neden olabilir. Bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı Rams Park'ta maçın oynanabilmesi için yapılan çalışmaları zorlaştırırken karşılaşmanın yarına ertelenme olasılığı gündeme geldi. Bu durum aynı zamanda Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin de olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi