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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

İstanbul'da dünden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı Galatasaray ile Az Alkmaar arasındaki maçın ertelenmesine neden olabilir. Bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı Rams Park'ta maçın oynanabilmesi için yapılan çalışmaları zorlaştırırken karşılaşmanın yarına ertelenme olasılığı gündeme geldi. Bu durum aynı zamanda Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin de olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:48
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanabilirliğini tehdit ediyor.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI OYNANACAK MI?

Sarı-kırmızılılar, 4-1'lik ilk maç mağlubiyetinin ardından tarihi bir geri dönüş yapmayı hedeflerken, olumsuz hava koşulları bu planları zorlaştırmış durumda.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

Florya'ya Taşınan Son Taktik Çalışması

Galatasaray, Kemerburgaz'daki yeni hibrit çimle kaplı sahasını koruma amacıyla son hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirmeye karar verdi. Kulüp, zemin üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için bu adımı attı. Özellikle kar yağışının artmasıyla birlikte, sahada oluşabilecek zorluklar için tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

RAMS Park'ta Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

Rams Park'ta da maç öncesi zemin koruma çalışmaları sürüyor. Kar yağışı devam ettikçe, saha kenarında kar küreme araçları hazır bekletilecek. Isıtma sistemlerinin sürekli çalıştırılması ve ışıkların aktif tutulması, zemin koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Ancak, yağışın şiddetlenmesi halinde, maçın ertelenmesi olasılığı da gündeme gelebilir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

Alkmaar Takımının Hazırlığı

Alkmaar, Galatasaray maçına yönelik son çalışmasını sahanın kenarındaki suni çimde yaptı. Hollanda ekibi, karın sahada yaratabileceği olumsuz etkilere karşı önlemlerini alarak son hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?

Derbi Zorlukları: Fenerbahçe Maçı Ertelenebilir Mi?

Galatasaray – Alkmaar maçının ertelenmesi durumunda, 24 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de doğrudan etkilenebilir. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında kar yağışı nedeniyle maçın ertelenmesi durumunda derbinin ertelenmesi olasılığının güçlü olduğunu belirtti. Bu durumda derbinin, 25 Şubat Salı gününe alınması gündeme gelebilir. Ancak Türkiye Kupası karşılaşmalarının da takvimde yer alması, derbinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi anlamına gelebilir.

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