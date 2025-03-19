Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?
İstanbul Üniversitesi, Yönetim Kurulu toplantısında aldığı önemli bir kararla 28 kişinin diplomalarını iptal ettiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. Peki Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…
Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:30