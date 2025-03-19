Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?

Fatih Keleş, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010'dan itibaren İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor.

Keleş, bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Fatih Keleş, evli ve 2 çocuk babasıdır.