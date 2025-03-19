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Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul Üniversitesi, Yönetim Kurulu toplantısında aldığı önemli bir kararla 28 kişinin diplomalarını iptal ettiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. Peki Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:30
Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de gözaltına alındı. Peki Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilen detaylar…

Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?

Fatih Keleş Kimdir?

Fatih Keleş, 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Sürmene'de ilkokul ve ortaokul eğitimini, İstanbul'da lise eğitimini tamamladı. Ön lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

1988'de bir sanayi kuruluşunda iş hayatına başlayan Keleş, 2007'de Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlendi.

Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında? Fatih Keleş nereli, ne iş yapıyor?

Fatih Keleş, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010'dan itibaren İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor.

Keleş, bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Fatih Keleş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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