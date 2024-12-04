Evinizdeki küf sorununa çözüm olacak 4 bitki! Uzmanı açıkladı: Tek yapmanız gereken...

Boston Eğreltiotu: Nemli Ortamları Sever

Boston eğreltiotu, özellikle banyo gibi sıcak ve nemli alanlarda harika bir şekilde gelişen bir bitkidir. Bu bitki, yoğun buharın olduğu mutfak gibi alanlarda da fazladan nemi emerek ortamın dengesini sağlar. Sıcak ve nemli ortamlar, Boston eğreltiotunun en sevdiği koşullardır, bu yüzden kışın bu bitkiyi banyonuzda veya mutfağınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.