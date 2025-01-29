Viral Galeri Viral Liste Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Dijitalleşme ve değişen iş dünyası, çalışma modellerini de yeniden şekillendiriyor. Özellikle pandemi sonrası uzaktan çalışma modelleri daha çok yer almaya başladı. İş hayatına yeni bir soluk getiren esnek çalışma modellerinin ülkemizde de yer alması konuşuluyor, Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, esnek çalışma hangi sektörlerde uygulanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'e konuştu. Esnek çalışma modelinin detaylarına ve bu sistemin işverenler ile çalışanlara nasıl avantajlar sağlayacağına değindi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:21
Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatlerini belirli kurallar dahilinde kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu model, özellikle aile hayatı ve iş dengesini korumak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle anneler, engelliler, gençler ve yaşlılar gibi dezavantajlı gruplar için daha erişilebilir bir iş ortamı yaratmayı amaçlıyor. Peki hangi çalışma modelleri gündemde? Mesai saatleri kısalacak mı? Faruk Erdem A Haber'e anlattı.

Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Hangi Çalışma Modelleri Gündemde?


"Dünya değişiyor, çalışma hayatı değişiyor" şeklinde vurgu yapan Faruk Erdem, yeni çalışma modellerinin ülkemizde de uygulanması noktasında bir çalışma olduğunu belirtti. Çalışma modellerine ve dezavantajlı olan kesimlere değindi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ HAYATA GEÇİYOR!
Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Esnek Çalışma Modeli Hangi Sektörleri Kapsıyor?


Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modelleri birçok sektörde hızla yayıldı. Büyük şirketlerin bir çoğunda, özellikle teknoloji, yazılım, dijital pazarlama, grafik tasarım gibi sektörlerde, kamu ve özel kurumlarda uzaktan çalışma modeli uygulanıyor. Ancak sağlık, inşaat ve güvenlik gibi alanlarda ya da sanayi gibi sektörlerde uzaktan çalışma modeli mümkün olmuyor. Erdem, uzaktan çalışanlarla ofiste çalışanlar arasında özlük hakları bakımından ayrımının olmaması noktasında da yasal altyapıların yapılacağını belirtiyor.

Esnek çalışma saatleri ise çalışanların belirlenen haftalık çalışma süresini tamamlamak koşuluyla iş ve özel hayatlarını daha iyi dengeleyebilmelerini sağlıyor. Örneğin, bir çalışan sabah erken saatlerde işine başlayıp daha erken çıkabilir ya da daha geç başlayarak geç saatlere kadar çalışabilir. Bu sistem, özellikle çocuk sahibi ebeveynler, engelliler, gençler, akademik kariyer yapanlar, yaşlılar ve engelli yakını olanlar için büyük kolaylık sunuyor.

Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Faruk Erdem, esnek çalışma modelleri hakkında şu ifadelere yer verdi: "Bu esnek çalışma özellikle bu aile yılıyla birlikte anneleri de çok ilgilendiren bir konu. Hem kamuda hem özel sektörde uygulanabilir. Nasıl uygulanır? Burada esnek çalışma deyince biz çalışma saatlerinden bahsediyoruz aslında. Mesela çalışma saati haftalık 45 saatse, 45 saati zaten dolduracaksınız. Ama işte sabah 8'de geleyim, akşam 5'te gideyim kuralını değiştiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben daha erken geleyim, daha geç çıkayım gibi tamamen gönüllülük esasıyla ve kurumla uyum içinde bu saatleri ayarlayabilecek. Özellikle annelerden bahsediyorum. Dolayısıyla esnek çalışmada daha az çalışma yok ama çalışma saatleri değişmiş olacak."

Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Değişken Zamanlı Çalışma


Değişken zamanlı çalışma, her hafta veya ay belirli saatler arasında çalışmayı mümkün kılıyor. Çalışanlar, işverenleriyle anlaşarak yoğunluk dönemlerine göre farklı saatlerde çalışabilirler. Bu model, vardiyalı sistemle çalışanlar için de büyük avantaj sağlayabilir.

SON DAKİKA