Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?
Dijitalleşme ve değişen iş dünyası, çalışma modellerini de yeniden şekillendiriyor. Özellikle pandemi sonrası uzaktan çalışma modelleri daha çok yer almaya başladı. İş hayatına yeni bir soluk getiren esnek çalışma modellerinin ülkemizde de yer alması konuşuluyor, Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, esnek çalışma hangi sektörlerde uygulanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'e konuştu. Esnek çalışma modelinin detaylarına ve bu sistemin işverenler ile çalışanlara nasıl avantajlar sağlayacağına değindi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:21