Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?

Esnek Çalışma Modeli Hangi Sektörleri Kapsıyor?



Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modelleri birçok sektörde hızla yayıldı. Büyük şirketlerin bir çoğunda, özellikle teknoloji, yazılım, dijital pazarlama, grafik tasarım gibi sektörlerde, kamu ve özel kurumlarda uzaktan çalışma modeli uygulanıyor. Ancak sağlık, inşaat ve güvenlik gibi alanlarda ya da sanayi gibi sektörlerde uzaktan çalışma modeli mümkün olmuyor. Erdem, uzaktan çalışanlarla ofiste çalışanlar arasında özlük hakları bakımından ayrımının olmaması noktasında da yasal altyapıların yapılacağını belirtiyor.

Esnek çalışma saatleri ise çalışanların belirlenen haftalık çalışma süresini tamamlamak koşuluyla iş ve özel hayatlarını daha iyi dengeleyebilmelerini sağlıyor. Örneğin, bir çalışan sabah erken saatlerde işine başlayıp daha erken çıkabilir ya da daha geç başlayarak geç saatlere kadar çalışabilir. Bu sistem, özellikle çocuk sahibi ebeveynler, engelliler, gençler, akademik kariyer yapanlar, yaşlılar ve engelli yakını olanlar için büyük kolaylık sunuyor.